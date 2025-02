Maxim de Star Académie a déjà participé à une autre téléréalité

Maxim Doucet de Star Académie, qui a impressionné les professeurs la semaine dernière avec son interprétation de la chanson « L'écrivain » lors de son évaluation, n'en est pas à sa première expérience de téléréalité.

En effet, Maxim a participé à La voix junior en 2016. Il avait alors 9 ans. À l'époque, il avait interprété la chanson « Hold Back The River » de James Bay sur l'impressionnante scène de la compétition de chant de TVA. Seule Marie-Mai s'était retournée pour le jeune homme. Il a donc rejoint son équipe et a été éliminé à l'étape des Duels alors qu'il avait chanté « Wasted Love » d'Offenbach avec Samuel Cormier et Robert-Olivier Fragasso.

Voyez une photo du petit Maxim avec son chapeau et son immense guitare ci-dessous.

