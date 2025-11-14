Accueil
Mauvaise nouvelle pour Pierre-Yves Lord

« Une pas pire épopée. »

Image de l'article Mauvaise nouvelle pour Pierre-Yves Lord
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine, l'animateur Pierre-Yves Lord annonçait une mauvaise nouvelle à ses fidèles fans, sur les réseaux sociaux. En effet, après 7 saisons à l'antenne automnale de Radio-Canada, le populaire jeu télévisé 100 génies n'a pas été renouvelé.

On se rappellera, l'an dernier, que Pierre-Yves avait tiré la sonnette d'alarme quant à l'avenir du quiz, qui ralliait chaque semaine une centaine de jeunes répondant à des questions de culture générale. Ses craintes étaient fondées, alors que nous apprenons que l'épisode de 100 génies diffusé ce jeudi était non seulement le dernier de la saison, mais aussi de l'émission telle que nous la connaissons.

Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a déclaré, visiblement ému :

« Je pense pas être capable de trouver les mots pour dire à quel point cette émission-là a été probablement le plus beau projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler depuis que je fais ce métier-là. De côtoyer une jeunesse allumée, percutante, engagée, curieuse, assoiffée, brillante, pétillante, épatante, être là aux premières loges avec ces centaines de jeunes-là, j'espère que de les voir à l'écran ça vous a donné le goût d'approfondir vos connaissances, d'être toujours plus curieux et de fouiller et d'essayer de mieux découvrir le monde dans lequel on vit. »

Il indique ensuite, à l'écrit :

« Une pas pire épopée 🙏🏿☀️🧠 Merci aux Génies et à leurs familles pour ces 7 années formidables. 100 Génies fût le plus beau projet de ma vie. Immense privilège d’avoir pu côtoyer ces jeunes fabuleux. Merci de nous avoir suivi et d’avoir joué avec nous , dans vos salons. Vive les contenus Quebs 📺 conçus et imaginés ici ⚜️ Les 7 saisons sont sur @icitoutv ( j’pense ) »

Voyez la publication complète au bas de cet article.

Il s'agit d'un véritable coup dur pour l'animateur, qui semblait éprouver un véritable plaisir à être au coeur de ce grand quiz. Nous lui souhaitons un nouveau projet dans lequel il pourra ressentir la même joie et être aussi à l'aise à l'écran. Nous profitons du même coup pour le remercier pour ces belles années à enrichir notre savoir!

Sachez que vous pouvez (re)voir les saisons 5 à 7 en cliquant ici.

100 Génies
100 Génies
2019
Photo de Pierre-Yves Lord
Pierre-Yves Lord

