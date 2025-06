Mauvaise nouvelle pour Ma mère, ton père

Bien que la téléréalité Ma mère, ton père avait été bien accueillie par les téléspectateurs québécois, TVA a décidé de ne pas renouveler l'émission pour une deuxième saison.

C'est Jean-Philippe Dion qui a confirmé la nouvelle en entrevue avec La Presse pour parler du retour de La voix.

« Les cotes d’écoute étaient bonnes, pourtant. C'est un autre bel exemple d'émission qui aurait pu survivre si le crédit d’impôt s'appliquait à la téléréalité », a-t-il précisé à Étienne Paré.

Le producteur prêche pour que la SODEC étende son crédit d'impôt de la production cinématographique et télévisuelle québécoise à la téléréalité. Il indique d'ailleurs qu'il recevait ledit crédit d'impôt pour le variété de Star Académie, mais pas pour les quotidiennes.

« C'est le temps qu'on se réveille au Québec et qu'on réalise que la téléréalité est l'un des genres qui permet à notre télé de rejoindre les plus jeunes. Si on avait eu un crédit d'impôt, on aurait pu revenir avec Star Académie. »

Avouons-le, c'est une bien triste nouvelle que la fin de Ma mère, ton père. Voir des femmes et des hommes de 40 à 60 ans qui cherchent l'amour était extrêmement rafraîchissants. Il faudra se rabattre sur les jeunes d'OD...