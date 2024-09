Maude quitte Masterchef : « C'était un poids qui s'enlevait de mes épaules »

Au terme d'une semaine corsée à Masterchef Québec, les téléspectateurs ont eu la surprise de voir une talentueuse concurrente, qui se retrouvait en danger d'élimination, choisir de quitter la cuisine par elle-même.

En effet, Maude Dumas-Bonneau a préféré laisser la place à ses deux compétiteurs, Josie et Jordan, alors qu'elle sentait avoir moins de plaisir qu'elle ne se l'imaginait dans ce contexte compétitif. Au lendemain de cette grande annonce, nous nous sommes entretenus avec la sympathique enseignante, qui dresse néanmoins un bilan positif de cette aventure.

Elle nous explique d'abord l'atmosphère dans laquelle s'est formée cette idée de quitter : « C'est sûr que cette journée-là avait comme commencé avec le défi restaurant, qui, à mon sens, s'était bien passé. C'est sûr qu'on a connu une défaite un petit peu décevante, mais tout à fait, je pense, légitime. Je pense qu'il y a eu deux équipes qui ont bien performé. À partir du moment où j'ai su que je m'en allais dans le défi d'élimination, ça s'est mis à tourner dans ma tête un petit peu : "est-ce que j'ai vraiment envie, dans le fond, de continuer, moi? Est-ce que je suis vraiment dans le plaisir en ce moment?" La pression devenait peut-être un petit peu plus envahissante qu'elle ne l'était dans les deux premières semaines. »

Elle poursuit : « Dès le début de la troisième semaine, je me sentais peut-être un petit peu moins dans mon assiette, un petit peu moins à ma place. Cet après-midi-là, à un moment donné, j'ai comme eu la réflexion que ce serait pratiquement un soulagement que ce soit moi qui soit éliminée. Donc quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit « Ah ben là, je pense que j'ai ma réponse moi-même". »

Sans confirmer mon état pendant le défi, je me sentais un petit peu en perte de moyens. Je perdais un peu mes repères.

Maude nous confirme avoir conservé ses responsabilités d'enseignante durant les tournages : « On avait des tournages pendant la semaine, quelques jours par semaine. Puis les jours où on n'était pas en tournage, moi, j'étais à Québec et j'enseignais. Donc il y a aussi le voyage Montréal-Québec qui se faisait. Des fois, je corrigeais dans les loges entre deux défis. Je répondais à des courriels de parents. Tout ça, c'était quand même très intense. En plus, c'était au mois de juin. Donc c'était en fin d'année scolaire. »

L'annonce de ce départ fut assez émotive pour Maude, comme nous avons pu le voir dans l'épisode de jeudi. La jeune femme se montre toutefois sereine avec sa décision : « Il n'y avait pas du tout de culpabilité. Je pense que j'étais émotive. Je pense que c'était comme un poids qui s'enlevait de mes épaules au moment de l'annoncer. »

C'était quasiment des larmes de soulagement.

« Ça sort enfin, tu sais un espèce de motton dans la gorge qui grossit et qui grossit. Puis on dirait que ça sortait. C'était très libérateur. J'étais tellement contente de permettre à Josée et à Jordan de faire au moins une semaine de plus. J'étais vraiment dans la gratitude, beaucoup, d'avoir vécu ça. Puis je sentais que c'était mon moment », nous dit-elle concernant son état d'esprit durant les dernières minutes de tournage.

La réaction au sein de la cohorte fut marquée par la surprise, comme Maude nous l'explique : « C'est sûr que tous les candidats étaient quand même très surpris. Je suis quand même quelqu'un qui est très joyeuse en général. J'ai de l'énergie, j'ai de la joie de vivre. Je pense que les gens ne réalisaient pas non plus cette espèce de mal-être qui grandissait tranquillement. »

Tout le monde a vraiment été hyper bienveillant avec moi pendant mon départ. Tout le monde m'a félicitée un peu d'avoir écouté cette petite voix-là qui me disait que je n'étais peut-être plus à ma place.

Maude envoie ce message à tous ceux et celles qui considéreraient s'inscrire dans une prochaine saison de Masterchef Québec :

« S'ils ont envie de se lancer tête première, c'est vraiment génial. Mais je pense que c'est d'être conscient que c'est quelque chose de très intense, de très prenant. Mais quand on se sent d'attaque... Moi, je regrette zéro d'y être allée. Même si, finalement, j'ai pris la décision de me retirer, je ne regretterai jamais de m'être inscrite et d'avoir fait les quelques semaines que j'ai faites. »

Nous félicitons Maude pour son parcours inspirant à Masterchef Québec et pour sa décision qui lui a permis de respecter ses limites.

Masterchef Québec se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.