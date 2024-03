Matthieu Pepper récompensé pour Entre deux draps

Dimanche soir, la 25e édition du Gala des Olivier récompensait le travail des artisans de l'humour du Québec. C'est Entre deux draps, la comédie à sketches de Matthieu Pepper, qui a été votée Série de fiction de l'année par l'industrie. Ce prix se dévoilait à l’équipe comme un baume sur le cœur, concluant avec honneur les efforts de quatre saisons, après que les ultimes épisodes aient été diffusés en décembre dernier.

Après avoir pris beaucoup de risques, après avoir appris « sur le tas » et surtout, avoir fait rire le public abondamment, l'humoriste, comédien et auteur autodidacte revenait sur le dénouement de son projet, ainsi que sur certains moments forts de cette aventure. Découvrez ses propos dans la vidéo en entête en entrevue avec nous.

« Ma vie est guidée par la peur », nous confiait-il aussi, en réponse au fait qu'il souhaitait mettre fin à la série « pendant qu'elle est encore bonne ». Il s'explique : « La peur de se répéter, la peur de manquer d'originalité... Arnaud l'a dit, la saison trois fait peur. Je ne lance pas de pierres à personne, mais on l'a vu, "ah, câline, ça aurait dû arrêter à trois, ça aurait dû arrêter à quatre." Et veut veut pas... C’est des couples, dans des chambres. On était rendu à faire rentrer le gars du câble. On ne voulait pas dénaturer [l’émission]. Les gens pensent qu'on écrit une série sur les couples dans une chambre, mais on écrit une série sur l'intimité. Mais quand c'est rendu qu'il y a le gars des gouttières qui rentrait par la fenêtre, on n’est plus dans l'intimité et je ne voulais pas prostituer ça, alors quand on en a parlé, c'était évident qu'on arrêtait à quatre. »

Nous aurons certainement apprécié chaque instant de cette fiction unique et irremplaçable! Heureusement, bien qu'il n'y ait rien de très officiel quant à ses futurs projets d'écriture, le jeune humoriste se laisse déjà vaquer à l'inspiration et promet que l'inspiration ne lui manque pas. Pour l'instant, sa tournée d'En attendant la fête au village se poursuit et des billets sont encore disponibles ici.