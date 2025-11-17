Matthieu Pepper apporte des précisions quant à son maquillage dans STAT

Depuis deux semaines, on peut voir Matthieu Pepper dans STAT. Ce dernier interprète Patrick O'Brien, un personnage qui souffre d'une cirrhose du foie et d'un grave problème de consommation d'alcool.

La couleur jaune de la peau du personnage a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux et l'acteur a abordé la chose lors de son passage à Véronique et les Fantastiques.

« Il faut savoir que c'est fait avec de l'alcool », précise-t-il. « Il n'y a rien qui colle, parce que le jaune, il faut qu'il ait l'air comme dans la peau. La seule technique qu'on a trouvée - bien, qu'ils ont trouvée - c'est de le faire avec de l'alcool. À chaque touch-up qu'ils faisaient, c'est de l'alcool pur mélangé dans du jaune qu'ils viennent mettre sur ma face. Et là, ma face s'est mise à moins bien réagir. Faque là, il y en a qui se sont plaints : "On voit le rouge à travers le jaune. Ce n'est pas normal." Je suis comme : "Ce n'est pas volontaire, je suis en crise. Ça va pas là, ça chauffe". »

Matthieu parle ensuite des interventions du médecin Alain Vadeboncoeur sur la question. « Les gens sont tellement intenses. Les gens disaient que ce n'était pas le bon jaune. Puis là, il [Dr Vadeboncoeur] était obligé de mettre un comparatif et aller faire un post pour dire : "Non, ça devient jaune comme ça" ». Voyez la publication en question du docteur au bas de l'article.

Il ajoute : « Puis nous, on s'est fait montrer des photos. Il y a une infirmière qui est là pour nous expliquer tout ce qu'on fait et ce qui est supposé arriver. Ils savaient ce qu'ils faisaient. »

Le comédien aborde aussi le démaquillage qui n'a pas été de tout repos : « C'est vraiment compliqué. Surtout, c'est fait avec de l'alcool. Ça pénètre vraiment bien dans la peau. Mais c'est juste que, à un moment donné, j'étais comme en bedaine au CCM. Je m'arrose à grande eau avec du savon de vaisselle. Je deviens tout moussé parce que c'est ça qui marche le plus, parce que c'est gras. Après ça, je repasse avec des lingettes. C'était compliqué... »

Le personnage de Patrick O'Brien sera de retour dans STAT cette semaine.