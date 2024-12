Masterchef Québec : Voici ce que Pierre-Alexandre a fait avec son prix de 50 000 $

Jeudi soir, Pierre-Alexandre a été sacré grand gagnant de la deuxième saison de Masterchef Québec.

En plus de l'équivalent d'un an d'épicerie et d'un vol aller-retour pour deux personnes entre Montréal et la destination de son choix, l'enseignant en adaptation scolaire de Sherbrooke a remporté un prix de 50 000 $ en argent.

« Mon prix de 50 000 $ est déjà dépensé », nous avoue-t-il d'emblée, rieur. « Pendant les tournages, ma voiture et la voiture de ma conjointe nous ont complètement lâchés dans un délai de trois semaines. Ça m'a permis de nous enlever de la corde au cou et de respirer. »

Ce n'est pas glamour tant que ça, mais c'est ça. C'est très, très l'fun quand même.

Évidemment, cette victoire est très significative pour lui. « Je suis fier d'avoir été persévérant puis de me donner une deuxième chance, de pas avoir abandonné après un échec. » On se rappellera que Pierre-Alexandre avait fait les auditions de la première saison, mais n'avait pas été choisi par les juges, qui ont préféré Sandra. Celle-ci a d'ailleurs, finalement, remporté la compétition.

« J'ai travaillé pour le chercher ce prix-là, ce titre-là de Masterchef. Donc, j'ai énormément de fierté, pis, aussi, super, super, super content d'avoir fait la finale avec Jade. On s'en était parlé, elle et moi, je pense à la semaine 1 ou 2, que notre rêve serait d'aller en finale ensemble. Donc de le faire avec elle, c'était incroyable. »

Le tournage de cette finale a été intense, mais beaucoup moins stressante que certains autres défis : « On connaissait les paramètres, c'est nous qui avions monté notre menu, on avait donné notre liste d'épicerie. Donc le stress est là, la fébrilité aussi, mais il n'y a pas d'inconnu. Ça fait que ça enlève quand même beaucoup de poids sur nos épaules. »

Concernant les commentaires des juges au fil de la saison, il nous dit ceci : « Je pense que j'ai eu un très beau parcours. J'ai quand même remporté plusieurs défis, mais j'ai aimé ça qu'ils soient francs et qu'ils me le disent quand ça allait moins bien. »

À la limite, c'était peut-être même un peu plus sévère des fois avec moi, mais c'est correct, ça m'a gardé sur le qui-vive et prêt à toujours donner mon meilleur.

Il ajoute : « C'est arrivé quelques fois, que les autres candidats venaient me voir après un défi pour me dire : "Il me semble que tu t'es fait ramasser pour ton plat, qui avait l'air quand même vraiment cool." Je leur disais : "Non, je ne me suis pas fait ramasser, je me suis fait critiquer dans le but de m'améliorer. Ce n'est pas pareil." C'était toujours dans le constructif, ce n'était jamais pour rabaisser, ce n'était jamais fait méchamment. »

Pierre-Alexandre invite les téléspectateurs à donner à la cause La Grande Marmite, un événement où des bénévoles se rassemblent pour fournir plus d'un million de bols de soupe aux enfants dans les écoles du Québec. Vous pouvez faire un don ici.

Notons que le spécial artistes de Masterchef Québec sera présenté le 15 décembre à 19 h 30, sur les ondes de TVA. « Il faut l'écouter. Ça va être très divertissant! », nous promet Pierre-Alexandre.