MasterChef Québec : Les téléspectateurs émettent une vive critique contre la production

Après une grande première tout feu tout flamme présentée la semaine dernière, la cuisine de MasterChef Québec a chauffé à plein régime ces derniers jours, nous permettant de découvrir les 16 candidats officiels de la saison. Cette quatrième cuvée est d'ailleurs prête à en découdre et à impressionner les juges pour se hisser le plus loin possible dans l’aventure.

Si les téléspectateurs n'ont pas manqué de souligner le talent des participants, une critique récurrente, qui plane sur la production depuis le tout début de la version québécoise de l'émission, est revenue en force sur les réseaux sociaux. En effet, le fait que les participants ne portent pas de filet sur les cheveux et sur la barbe fait grandement jaser les internautes. Plusieurs affirment que les aspirants-chefs ne respectent pas les mesures d'hygiène généralement émises dans les lieux de préparation culinaire.

« Une petite question ..comment se fait il que personne a de filet sur la tête ni la barbe n on plus voir les toupets se promener en dessus des plats. »

« Où sont les filets sur la tetes,pour preparée les repas. »

« Moi je lance une critique concernant les cheveux ou que j'ai de la misère avec sa les cheveux sans filet ou pas attaché. »

Il faut dire qu'à chaque saison, cette question du public revient régulièrement sur le web, provoquant l'incompréhension chez bon nombre de fans de l'émission. La demi-finaliste de la troisième saison, Corinne Ouellet, a répondu aux interrogations des téléspectateurs, ce qui devrait mettre un terme une fois pour toute à la controverse annuelle.

« On cuisine toujours avec les cheveux attachés. On les détache souvent lors de la présentation des plats . De plus, ces plats ne sont pas servis au grand public mais aux juges, donc rien n’exige que des filets soient requis. C’est un show de télé, ne n’oubliez pas. »

Par ailleurs, il faut savoir que le plateau n'est pas régi par la MAPAQ, et que, de surcroît, la nourriture cuisinée n'est pas destinée au public. Voilà qui est clair!

La compétition de MasterChef Québec se poursuit le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.