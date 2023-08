MasterChef aura enfin une édition québécoise

MasterChef, l'une des compétitions culinaires télévisuelles les plus populaires et relevées de la planète, aura finalement droit à une édition québécoise, confirment Pixcom et Québecor contenu, ce jeudi 3 août.

L'émission oppose des passionnés de cuisine qui n'ont jamais oeuvré dans le domaine de la restauration. Ceux-ci doivent dès lors tenter d'épater les papilles d'un panel de juges réputés en préparant les meilleurs plats possibles. Évidemment, les participants devront aussi composer avec quelques surprises au menu, dont certains ingrédients imposés.

« C'est une grande fierté pour Québecor Contenu d'offrir enfin au public la version québécoise de MasterChef, un des trois formats télévisuels les plus adaptés dans le monde. Et nous sommes doublement heureux de le faire avec l'expertise et la créativité de l'équipe de Pixcom », a déclaré Kathleen Vachon, directrice variétés, divertissement et grands formats chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Les candidats et les candidates âgés de 18 ans et plus croyant avoir ce qu'il faut pour remporter les grands honneurs et mettre la main sur le grand prix de 50 000 $ peuvent soumettre leur candidature ici.

L'identité des juges qui prendront part à l'aventure sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

Réalisée par Guillaume St-Arnaud (Sortez-moi d'ici!), la première saison de MasterChef Québec sera composée de 52 épisodes de 30 minutes, qui seront diffusés quotidiennement, à raison de quatre éditions par semaine.

À voir à compter de l'hiver 2024, sur les ondes de TVA.