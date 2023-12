Martin Matte piège Christine Morency en direct et c'était gênant

Pour la dernière émission de son talk-show, Martin Matte recevait l'humoriste Christine Morency.

Au retour d'une pause publicitaire, on constate que l'invitée est seule sur la scène et on aperçoit la régisseuse lui faire des signes.

Visiblement mal à l'aise, Christine Morency raconte une anecdote impliquant Lise Watier.

Bien qu'elle se débrouille généralement assez bien en improvisation, elle ne peut cacher son inconfort.

C'est deux ou trois minutes plus tard que Pierre Hébert entre en trombe sur la scène, accompagné par l'animateur. L'humoriste comprend alors qu'elle s'est fait piéger.

Martin Matte lui avait fait croire qu'il éprouvait des problèmes intestinaux.

Christine Morency et Pierre Hébert, qui animent ensemble l'émission de radio Complètement midi, ont l'habitude de se jouer des tours, mais disons que celui-ci dépassait largement tous les autres.

« Ma vengeance sera terrible », a-t-elle déclaré.

On peut effectivement s'attendre à toute une réplique de Christine Morency envers son collègue.

Martin Matte a admis lors de cette dernière de la saison que cette première année à l'animation d'un talk-show a été plus difficile que ce à quoi il s'attendait. Il faut dire que, comme il l'a régulièrement mentionné, les réseaux sociaux n'ont pas été doux envers lui, ni les critiques d'ailleurs.

Reviendra-t-il l'an prochain? Difficile à dire. Les cotes d'écoute étaient en chute libre, passant de plus d'un million lors de la première duffision à 400 000 la semaine dernière. Ses au revoir à la fin de l'émission ressemblaient à des adieux, mais, même chez TVA, rien n'est probablement coulé dans le béton. Parlez-en à Stéphan Bureau...