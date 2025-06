Marthe Laverdière se retirera du milieu artistique une fois qu’elle aura accompli ceci

Vendredi, Mélanie Maynard recevait Marthe Laverdière à Sucré salé.

Lorsque l'animatrice a questionné son invitée à savoir si elle avait déjà vécu de la jalousie de la part des autres humoristes dû au fait qu'elle avait vendu énormément de billets pour son premier spectacle (plus de 200 000 jusqu'à maintenant), l'horticultrice répond ceci :

« Le monde qui sont dans ce métier-là, ils savent que je ne resterai pas là longtemps. Quand je vais avoir atteint ce que je veux, je vais me retourner chez nous, pis ça va être correct. »

Le vedettariat, c'est pas tellement moi.

« Ça fait presque six ans qu'on a parti la fondation. Notre charte, la fondation, c'était : "On donne si les parents ont besoin". Toutes sortes d'affaires : du répit, adaptation de ci, de ça, des professionnels au privé, n'importe quoi. Mais moi j'ai un rêve, c'est de mettre une maison au nom de Jeanne. C'est une maison de répit. »

Comme elle parle de sa petite-fille Jeanne, atteinte du syndrome de Rett, et de sa mission dans son spectacle, elle a dix fois plus de demandes pour de l'aide. « Fait que je me suis dit, avec un [one-woman-show], on ne réussira pas, mais avec deux oui, donc que je souhaite qu'il marche autant, pis go, on fonce. Mais quand la maison va être faite, je vais m'en aller. »

Marthe Laverdière prépare actuellement son deuxième spectacle, mais il reste toujours quelques représentations à son calendrier pour son premier one-woman-show. Voyez les dates restantes ici.