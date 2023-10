Marthe Laverdière revient sur son entrevue marquante avec Maripier Morin

L'été dernier, Marthe Laverdière a fait partie des nouveaux chroniqueurs à Sucré salé, créant pour les téléspectatrices et téléspectateurs une belle surprise. Évidemment, le public a craqué pour sa désinvolture, son authenticité et son franc-parler, qui ont donné lieu à de formidables entrevues, aussi divertissantes que pertinentes.

Parmi celles-ci, on se souvient évidemment de l'entrevue avec Maripier Morin, qui s'est avérée étonnamment émouvante.

Rencontrée juste avant la première médiatique de son spectacle au Grand Théâtre de Québec, la formidable Marthe Laverdière a bien voulu se remémorer avec nous sa saison d'entrevues et plus particulièrement son entretien avec Maripier Morin.

Elle nous a parlé plus généralement de sa saison d'entrevues en ces termes : « J'avais l'envie de connaître les gens de ce milieu-là, parce que moi je n'ai pas de télévision, je n'écoute pas la radio. Moi, chez nous, je suis à quatre pattes dans la garnotte. Je ne connaissais pas les artistes du milieu et j'ai le goût, comme monsieur madame tout le monde, de découvrir, de savoir ce qu'ils font, leur vécu. Et c'est l'fun parce que, quand on fait ça à Sucré salé, ils t'envoient toute leur vie et leurs projets et j'avais l'impression de les découvrir avec le monde qui regardait. »

J'ai eu des rencontres exceptionnelles. J'ai toujours eu des gens intéressants, fun, comiques, ouverts, faciles à parler. J'ai été choyée.

Elle poursuit en abordant sa rencontre avec Maripier Morin : « Maripier c'est une femme qui a été blessée. C'est une femme qui a besoin beaucoup d'être aimée. C'est une femme qui est grande. Moi, je ne connaissais pas son histoire, je ne savais pas ce qui était arrivé. On a pris le temps d'aller marcher ensemble, pour qu'elle me parle. Je voulais qu'elle soit bien. Je ne voulais pas rentrer dans une place où elle ne voulait pas aller. Je ne voulais pas la blesser plus. Je la sentais très fragile. Elle m'a laissé aller dans son monde. »

Ç'a été une belle rencontre. J'avais l'impression de jaser avec ma fille, moi qui a trois gars. C'était comme ma fille.

Elle conclut : « Ça, je pense que c'est winner, quand ce n'est pas une entrevue artiste-artiste, mais que c'est juste deux êtres humains qui essaient de se respecter. Il y avait beaucoup de respect. Moi, dans ma vie, le mot d'ordre avec les gens c'est respect. Il faut respecter tout le monde. »

Notons que Marthe Laverdière propose actuellement son spectacle, auréolé de bons commentaires, Marthe Laverdière fait son show partout au Québec. Les détails à ce sujet sont ici.

