Marthe Laverdière comme vous ne l'avez jamais vue dans ce nouveau projet télé

L'horticultrice favorite des Québécois n'a pas fini de nous étonner! En effet, après nous avoir dispensé de ses meilleurs conseils pour le jardin, voilà que Marthe Laverdière sera au coeur d'une nouvelle émission surprenante.

Celle qui ne cesse de cumuler les projets prendra part à un docuréalité unique, où on pourra la suivre dans son quotidien atypique. Disponible en exclusivité sur la plateforme illico+, la série, qui n'a pas encore de titre officiel, permettra à Marthe d'ouvrir sa porte au public, qui pourra la découvrir sous un nouvel angle. On sera ainsi témoin de sa vie à Bellechasse avec ses enfants, ses petits-enfants et son précieux Minou.

Voici ce qu'annonce le synopsis :

« Comment fait-elle pour écrire autant de livres, partir en tournée, donner des conférences, collaborer avec plusieurs médias et animer sa série télé, tout en restant présente au sein de sa famille et en gérant sa fondation? »

Il est vrai qu'à voir son horaire présidentiel, Marthe pourrait fort bien décider de se reposer sur ses lauriers et ralentir le tempo. Pourtant, malgré le succès, elle reste humble et très près de son public. Il sera assurément fascinant de la voir jongler avec toutes ses responsabilités du quotidien, et à comprendre, peut-être bien, d'où elle puise son insatiable énergie.

La série, réalisée par Félix St-Jacques, comprendra 6 épisodes de 30 minutes et sera disponible en exclusivité sur illico+ au printemps 2026. Il s'agit d'une production d'Encore Télévision en collaboration avec Québecor Contenu.

Rappelons également que Marthe sera de retour au poste pour le magazine Planter avec Marthe, au printemps prochain, sur les ondes de TVA.

L'émission, qui nous offre à tout coup de savoureux moments télé, figure parmi nos coups de coeur depuis 2 ans. Vivement le retour pour une 3e saison, avec 12 nouveaux épisodes à se mettre sous la dent!