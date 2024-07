Marthe Laverdière apporte une précision à la suite du dernier épisode de Planter avec Marthe

Lundi dernier, à Planter avec Marthe, Marthe Laverdière recevait Debbie Lynch-White dans une serre.

L'horticultrice a donné des trucs afin de bien cultiver les tomates, très populaires dans les jardins québécois.

Quelques jours après la diffusion, Marthe a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de corriger le tir par rapport à une information transmise dans l'émission.

« Quand je dis : "Il faut couper la tête", c'est qu'il faut couper la tête fin-août et non pas maintenant. Ne la coupez pas maintenant, fin-août. Pourquoi? Ben, ce n'est pas compliqué, on rentre à l'automne, la luminosité baisse donc votre tomate, elle a un petit peu moins d'énergie. Faut que, en coupant la tête, on récupère toute l'énergie pour que les tomates qui sont déjà sur le plant viennent à maturité. »

Malheureusement, de nombreux internautes ont écrit que la correction était venue un peu trop tard. Ils avaient déjà opéré la coupe dans le précieux plan lorsqu'ils ont vu la vidéo. Marthe n'a pas répondu à savoir si l'erreur aurait des répercussions dramatiques sur les fruits ou non.

Planter avec Marthe est diffusé le lundi à 19 h sur les ondes de TVA. Voyez ici qui seront les invités de Marthe Laverdière pour le reste de la saison.