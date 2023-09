Mario Tessier revient sur sa discorde avec José Gaudet

Ce dimanche avait lieu le Studio G dédié à José Gaudet.

Pour l'occasion, plusieurs amis et complices sont venus payer un hommage à l'humoriste et animateur, dont son partenaire de longue date Mario Tessier.

Après lui avoir offert un bien cuit assez drôle, Mario Tessier a souhaité ajouter quelque chose de plus émotif.

Ainsi, il a abordé la discorde qui a eu lieu au sein du duo et qui a amené à la dissolution des Grandes gueules.

Il a dit : « Il y a une couple d'années, où on ne s'est pas laissé, on ne s'est jamais laissé. Juste pour mettre ça au clair. On a eu une pause, une période où on s'était comme perdu comme chums. Et dernièrement, je te dirais depuis à peu près deux ans, quand je parle à José, j'ai l'impression de retrouver le chum avec qui je suis tombé en amour au secondaire. C'est cette amitié-là qui ne mourra jamais. La preuve c'est que même s'il y a des passes comme ça, une relation qui est faite pour durer, elle dure. La preuve, c'est que ça fait 35 ans. »

José Gaudet, de son côté, avait expliqué les raisons de sa rupture professionnelle avec Mario Tessier lors de son passage à La vraie nature.

Par contre, il évoquait récemment la possibilité d'un retour pour le duo. Est-ce que cela se concrétisera? Plusieurs l'espèrent!

