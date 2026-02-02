Mario Pelchat touche le public de La voix avec une histoire personnelle bouleversante

La dernière prestation de La voix dimanche soir a été celle des jumeaux Justine et Samuel Thibault.

Les quatre coachs se sont retournés pour ce duo exceptionnel, qui a interprété de main de maître la chanson country « Something in the Orange » de Zach Bryan.

Alors que le frère et la soeur voulaient initialement rejoindre l'équipe de France D'Amour, ils ont été bouleversés par l'argumentaire de Mario Pelchat, qui y est allé d'une histoire personnelle pour les convaincre.

« Tout à l'heure, j'ai raconté à Roxane et à Corneille que, quand j'ai commencé à chanter, moi, j'ai commencé avec ma sœur. On formait un duo, et puis ma sœur est décédée. J'avais 15 ans, elle en avait 16, elle était mon aînée. Ça fait 46 ans aujourd'hui, donc moi quand je vous regarde, je repense à ces années-là où j'ai chanté avec elle pendant longtemps. Et on n'était pas des jumeaux, mais on était comme en symbiose tous les deux. On était tellement habitués de chanter ensemble », dit-il.

Il ajoute : « Étant donné que vous avez tous les deux un talent qui est semblable, si vous êtes nés en même temps, vous avez passé neuf mois dans le ventre de votre mère. C'est comme si à cause de tout ça, vous avez encore une plus grande chimie, et ça va aider, ça va apporter bien de la beauté dans les chansons qu'on va faire ensemble si vous venez chez moi. Et ça me ferait vraiment plaisir. »

Le public a aussi pu assister à ce moment touchant où Mario racontait à ses collègues coachs ses débuts sur scène avec sa soeur. « Mon premier album, il est arrivé à 17 ans. Même avant ça, à 12 ans, j'ai commencé à chanter dans les bars avec ma sœur. J'avais 12-13 ans. Ma sœur est décédée, j'avais 15 ans. [...] Quand elle est décédée, j'ai participé à un concours. Et puis, elle m'avait écrit une lettre avant de mourir. Elle m'avait dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi, etc. J'avais lu la lettre juste avant de monter sur scène et j'ai gagné le concours. »

Précisons que Johanne, la soeur de Mario, est décédée en 1979 d'un cancer des os (un ostéosarcome).