Mario Pelchat est en deuil

Mario Pelchat annonce une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux, soit le décès de son père.

Il a communiqué la nouvelle par le biais d'une publication accompagnée d'une touchante image.

Il écrit : « Quand j’étais petit, du haut de mes 3 ou 4 ans, j’allais avec maman sur les chantiers de construction où papa travaillait et à chaque personne que je croisais, je leur disais fièrement « je suis le fils de Real Pelchat » J’étais tellement fier de mon père! Il était aimé de tous, j’étais impressionné quand nous entrions dans les commerces, tout le monde le saluait « salut Real, salut Real, salut Real » ça renforçait mon idée que mon papa était le meilleur!

Je voulais un jour lui ressembler, être connu et reconnu comme lui. Les années ont passé et je l’ai souvent entendu dire à tous ceux qu’il croisait « Je suis le père de Mario Pelchat » ça me gênait, je ne voulais pas qu’il fasse ça mais je comprends au fond qu’il était fier et que c’était sa manière de me le faire savoir. Mon père a terminé aujourd’hui son voyage ici-bas. Ma tristesse est immense mais ma fierté de l’avoir eu comme modèle est encore plus grande. Je t’aime papa. Tu as été formidable! Fais bonne route Embrasse maman et Johanne. ❤️

Ton fils Mario XXX »

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Mario Pelchat ainsi qu'à toute la famille et les proches du défunt.