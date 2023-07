Marilou revient sur certains propos énoncés à Sucré salé cette semaine

Dans une entrevue accordée à Mélanie Maynard à Sucré salé cette semaine, Marilou mentionnait qu'elle avait vécu plusieurs tempêtes dans les dernières années qui ont fait qu'elle avait eu du mal à apprécier son rôle de maman.

« Avec tous les défis, c'est comme si je n'arrivais pas à l'apprécier autant. Des fois, j'anticipais les fins de semaine toute seule avec les filles, parce que je me disais : ''Est-ce que je vais être capable? Je suis fatiguée'' », indique-t-elle. Écoutez son témoignage complet au bas de l'article.

Ces paroles ont résonné fort chez plusieurs mères, ce qui a amené la femme d'affaires à revenir sur le sujet sur ses réseaux sociaux.

« Tellement facile de pointer les incapacités, faiblesses et imperfections d'un parent qui traverse une période difficile... surtout quand la période difficile est longue.

Maintenant que je vais tellement mieux, même bien, et que je comprends que la fatigue, la peur, le découragement et l'anxiété sont des symptômes qui ne définissent pas une mère, je veux en parler.

Normalisons le fait qu'une mère peut avoir besoin d'être guidée et soutenue pour s'épanouir dans son rôle.

Et disons-le, on part toutes avec un bagage extrêmement différent et sortir une situation d'un contexte peut être extrêmement violent, tout comme la comparaison peut être injuste.

C'est un peu gênant, à cause du tabou, de demander de l'aide quand on est une maman. Si mon témoignage encourage ne serait-ce qu'une seule maman paralysée par la honte à parler et à chercher du soutien, j'en serais heureuse. »

