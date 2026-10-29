Marie Soleil Dion se prononce sur la prochaine saison de L'amour est dans le pré

Bien qu'elle ne puisse en dire trop sur ce que nous réserve la 15e saison de L'amour est dans le pré à venir cet hiver, on comprend pourquoi, l'animatrice et comédienne Marie Soleil Dion, que Showbizz.net a rencontrée cette semaine lors d'une première médiatique, a quand même piqué notre curiosité en nous révélant ceci :

C'est une grosse saison. Il va y avoir encore plein de revirements.

En effet, l'animatrice ne cachait pas son enthousiasme. « Une belle saison. Ça a été vraiment le fun à faire. »

C'est donc en janvier 2027 que nous pourrons suivre de nouvelles agricultrices et de nouveaux agriculteurs dans leur quête du grand amour. On nous a d'ailleurs révélé l'identité des neuf agriculteurs potentiels de cette prochaine saison au mois de juin cette année. Pour en découvrir davantage sur eux, c'est ici.

En attendant, l'animatrice nous a laissés sur ces quelques mots intrigants à souhait :

On est là-dedans. Il y a des appels à tous les jours... Il y a beaucoup de choses qui se passent!

Inutile de mentionner que nous serons les premiers au rendez-vous cet hiver sur Noovo et sur Crave. Nous resterons à l'affût pour plus de détails.