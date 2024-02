Marie Soleil Dion revient sur une publication qui a engendré la haine : « On m'a dit des affaires que j'ai de la misère à répéter »

Lors de son passage à Dans les médias mercredi soir, l'actrice Marie Soleil Dion est revenue sur une publication faite sur ses réseaux sociaux en avril dernier qui a complètement dégénéré.

Dans son message, l'animatrice de L'amour est dans le pré partageait sa déception que l'émission de Barbada, diffusée sur ICI.tou.tv et produite par Marc-André Grondin, ne soit pas renouvelée pour une deuxième saison.

Marie Soleil Dion a reçu « des messages de haine » en très grande quantité malgré la banalité et le pacifisme de son propos.

« On partageait ma publication, on partageait ma photo [avec la mention] : la vidange à Dion. On m'a dit des affaires que j'ai de la misère à répéter parce que ç'a été tellement violent. Les amalgames que les gens faisaient sur la drag queen vers l'homosexuel vers la pédophilie... Il y avait des amalgames extrêmement dérangeants qui étaient pour moi inacceptables. Au début, j'ai essayé de gérer ça, puis ç'a tellement dégénéré que je n'arrivais plus à le gérer. Je me faisais vraiment menacer. Il y en a qui menaçait de venir chez nous, qui menaçait mon fils. "Si tu trippes tant que ça sur les drag queens, je souhaite que ton fils vive... des affaires épouvantables!" J'ai retiré la publication de Facebook et là, je me suis fait attaquer par la communauté LGBTQ+ qui disaient que je n'avais pas été solidaire avec eux et qu'eux ne pouvaient pas retirer leur identité. Je comprenais ce qu'ils voulaient dire, mais là, j'étais dans un état... [...] J'ai eu peur de la violence des messages. »

Marie Soleil Dion précise que les commentaires les plus violents venaient essentiellement de Facebook. Sur Instagram, les choses ont moins dérapé. Vous pouvez voir sa publication originale ci-dessous.