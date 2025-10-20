Accueil
Marie-Josée Gauvin à la barre d'une nouvelle émission ce printemps à Noovo

Un nouveau mandat pour l'animatrice de Quel talent!

Image de l'article Marie-Josée Gauvin à la barre d'une nouvelle émission ce printemps à Noovo
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, nous apprenions que Marie-Josée Gauvin tiendra bientôt la barre d'une nouvelle émission culturelle sur Crave et Noovo.

Le magazine hebdomadaire promet d'être au cœur des plus grands événements, mais aussi de créer un pont entre les générations d'artistes qui font briller les arts d'ici.

« Nous avons réuni de véritables forces vives pour donner vie à cette nouvelle émission. Marie-Josée sera entourée de collaborateurs et de collaboratrices d’exception pour décortiquer l’actualité culturelle, en plus d’une équipe chevronnée de professionnels derrière la caméra, prête à dénicher et à présenter le contenu qui passionnera et intéressera toute la famille », a affirmé Jean-Philippe Pineault, directeur général, Information de Bell Média.  

La pétillante animatrice de Quel talent! dit réaliser un rêve avec ce projet sur mesure pour elle.

Plus de détails sur ce nouveau magazine d'information culturelle seront dévoilés au cours des prochains mois.  

À voir au printemps 2026 sur Crave et Noovo.

Notons qu'en plus de la télé, Marie-Josée Gauvin s'illustre aussi à la radio. Elle fait partie de La gang du matin à Rouge et anime le podcast Pop Pop Balado avec son ami Maxime Roberge.

