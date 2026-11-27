La violence fait les manchettes tous les jours, Marie-Ève Tremblay est bien placée pour le savoir, puisqu'elle est animatrice radio tous les matins en semaine sur les ondes du 98.5 FM. En effet, on note une forte augmentation des crimes violents au Canada depuis 2018 et malheureusement, les femmes et les filles représentent 68 % des victimes de violence familiale, ainsi que 78 % des victimes de violence entre partenaires intimes. Des statistiques qui donnent froid dans le dos.

Showbizz.net a discuté avec la journaliste ce mercredi, pour en apprendre plus sur la création de son documentaire : Violent. « On expose le problème, on le documente, on en sort à tous les jours, des statistiques, sur les personnes victimes de violences, mais on expose très peu de solutions. Puis c'est là où je me disais : "il manque quelque chose. Oui, il faut dénoncer, il faut exposer les cas, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a une voie de réflexion qui pourrait nous permettre, si ce n'est pas de régler le problème au complet, d'en régler une partie?" ».

Ce qu'on souhaite tous, c'est qu'il y ait moins d'événements violents, qu'il y ait moins de victimes.

Effectivement, si on a beaucoup investi dans le passé pour offrir du soutien aux victimes, qu'en est-il de l'aspect préventif du problème? « On est toujours dans la réaction, moins dans la prévention, moins dans : "Comment prévenir plutôt que de guérir? »

C'est pourquoi Marie-Ève et ses collègues Ève Lévesque et Marie-Christine Noël se sont lancées dans une quête pour comprendre d'abord la provenance de la violence masculine, mais surtout, pour trouver une façon de la prévenir.

Avec le documentaire Violent, Marie-Ève excelle dans l'art de poser les bonnes questions, afin de mettre véritablement le doigt sur le bobo. « Quand tu commences à enlever une couche, il y en a dix autres qui apparaissent en dessous, tu sais. C'est là où ça prend une subtilité, une délicatesse, je dirais, pour creuser dans ça. » Sa force réside aussi dans cette capacité qu'a la journaliste de se livrer personnellement, dans toute sa vulnérabilité, en partageant sa propre histoire de violence conjugale, souhaitant du même coup faire la lumière sur la complexité du sujet.

« Il y a des victimes de violence qui ne sont pas au courant que c'est de la violence. Ça explique peut-être pourquoi, aussi, il y a si peu de personnes qui dénoncent. Je m'en veux d'avoir accepté ça si longtemps, mais la raison pour laquelle j'accepte d'en parler, c'est que quand t'es jeune, tu ne connais pas les codes de l'amour, pis tu ne connais pas les codes de la violence. »

Peut-être que j'aurais eu besoin qu'on m'explique c'est quoi une relation saine.

La journaliste bénéficie aussi de l'expertise d'intervenants chevronnés en la matière, dont la criminologue Maude Fortier, qui oeuvre quotidiennement auprès d'agresseurs. « C'est pour les victimes que je m'intéresse autant aux auteurs [d'actes violents], parce que c'est la source du problème. »

Le problème, c'est pas les victimes. Le problème c'est les comportements de ces auteurs-là.

D'où l'importance de s'y intéresser. Tenter de comprendre et d'intervenir pour, au final, éviter que de tels événements se reproduisent. Avec l'aide du Dr Mathieu Dufour, Marie-Ève découvre notamment le lien biaisé entre la maladie mentale et l'acte violent, qui ne représente que 5 % des cas de violence.

L'instigatrice du projet nous offre également la possibilité d'entendre les voix d'hommes qui ont déjà eu recours à la violence dans le passé, ce qui nous permet une meilleure compréhension de ce que vit l'agresseur. « J'aime mieux être violent, agressif, que quelqu'un me fasse mal. Donc, je vais sortir une agressivité, une colère. Les gens vont dire : "Lui, je l'écoeurerai pas." », a confié l'un d'entre eux, à visage couvert. « Je vais te contrôler pour ne pas que tu me fasses de peine », a révélé un autre, dans un contexte de violence conjugale.

Marie-Ève nous a confié avoir particulièrement apprécié la contribution d'Antoine qui, lui, a témoigné directement à la caméra. « J'avais l'impression d'avoir devant moi, la personne qui m'a tout fait subir, il y a très longtemps. Je trouvais ça hyper intéressant de voir que c'était possible d'y réfléchir et de prendre un pas de recul. Quasiment comme si c'était une justice réparatrice. [Rire] J'ai trouvé ça rassurant. Pour quelqu'un qui avait le même type de comportement avec moi, il est capable de reconnaître, puis de faire du travail sur lui, de connaître ses limites, puis de savoir qu'il est dangereux. Parce que c'est ça qu'il dit, il sait qu'il est encore peut-être dangereux, en relation. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre relation. »

Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça montre que c'est possible de renverser la vapeur.

Rapidement, à travers sa démarche portée à l'écran, le constat est absolument frappant : la prévention de la violence doit débuter dès l'enfance, comme le disent unanimement plusieurs spécialistes. La journaliste décide d'aller à la rencontre de jeunes femmes et hommes dans une école, où l'un d'entre eux l'ébranle particulièrement, quand il lui révèle ne pas savoir comment parler de ses émotions.

« Dans cette réponse-là, j'ai vu une voie de solution.Tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. [...] De voir que s'il parle de ses émotions, il va avoir l'air faible, selon lui, pis qu'il ne veut pas avoir l'air faible. Donc, il les garde toutes à l'intérieur. Pour paraître homme, puis là, on est très loin du masculinisme, c'est vraiment pas ça, ce sont de vrais jeunes à qui on parle. Pour moi, ç'a été un espèce de déclic. Ça leur prend un espace. Il faut qu'ils puissent vivre leur tristesse, il faut qu'ils puissent vivre leur honte, il faut qu'ils puissent vivre tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, puis qu'ils soient accueillis là-dedans, puis j'ai l'impression que c'est ça qui manque aujourd'hui. »

J'ai vu des jeunes qui sont intelligents, qui ont envie de parler, qui se préoccupent de ce qui se passe autour d'eux. Je pense que c'est le moment de les intégrer dans la conversation.

Est-ce que la solution réside à la maison, les parents étant des modèles incontournables pour leurs enfants; dans les écoles, dans les cours de Culture et Citoyenneté Québécoise ou dans des initiatives comme on a vu en Nouvelle-Écosse après la tuerie de Portapique? « À Antigonish, il y a ce programme de jeunes de 16 ans qui donnent des ateliers à des jeunes de 14 ans. Entre eux, ils s'écoutent, ils se font confiance. »

Ces questions étant soulevées, il ne reste qu'à y répondre, pour agir au plus vite. « Je sais qu'on ne peut pas enrayer la violence avec ce documentaire-là, mais du moins, si ça peut faire un peu moins de victimes, puis amorcer, allumer des petites lanternes chez des gens, puis des instances décisionnelles aussi, bien, ce sera au moins ça de fait. »

Le documentaire Violent est éclairant, efficace et plus que nécessaire. Souhaitons qu'il puisse résonner chez un grand nombre de Québécois, puisque la violence nous concerne tous.

Nous vous recommandons fortement d'être au rendez-vous lors de sa diffusion le mercredi, 2 décembre à 21 h, à Radio-Canada sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. Visionner la bande-annonce ci-bas.