Marie-Ève Janvier dévoile les détails de sa nouvelle émission

Marie-Ève Janvier a dévoilé ce mercredi les détails de son nouveau projet télé.

L'animatrice se lance dans une sphère qu'elle n'a jamais exploitée jusqu'à présent : la réno-déco.

Dans sa nouvelle émission, Marie-Ève Janvier entreprendra la transformation d’un cottage sur la Rive-Sud de Montréal où elle aimerait y vivre avec sa famille.

Elle sera accompagnée par l’entrepreneur Joël Boileau et le designer Érik Maillé.

Comme on l'apprend dans le communiqué de presse, avec ce projet d’envergure, l’animatrice souhaite s'accomplir davantage et prouver à ses enfants que, dans la vie, tout est possible.

Rappelons qu'elle a récemment mis au monde son troisième enfant.

Les tournages ont débuté cette semaine.

La série de 10 épisodes de 30 minutes, qui sera diffusée au printemps 2024, est réalisée par Rémy Ouellet, un habitué de ce genre de projets.