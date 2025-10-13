Marc Beaupré de STAT décroche un rôle dans une nouvelle série

Alors que le retour du personnage de Steve Jolicoeur se fait encore attendre dans le nouveau format de diffusion de STAT, nous avons le bonheur d'apprendre que le comédien Marc Beaupré tiendra un rôle dans une toute nouvelle série, qui sera diffusée prochainement. Et ce, dans un tout autre registre, mentionnons-le!

Dans La mascotte du chaos, quatre jeunes deviennent personnificateurs de mascottes. Alors que Johnny (Marc Beaupré) les forme au sein de son école dédiée, les cours prennent une étrange tournure quand un des costumes est volé. Le mystérieux personnage refait surface sur le web et publie provocations et exploits sur ses réseaux sociaux. Les jeunes, accompagnés de leur enseignant, doivent donc mener l'enquête pour tenter de démasquer cette mascotte du chaos.

La série jeunesse sera disponible en exclusivité sur la plateforme web de Télé-Québec dès l'hiver 2026. Il faudra donc se montrer un peu patient avant de découvrir Marc dans ce nouveau rôle. Dans la série, il sera entouré des comédiens Michelle Furtado, Matthew Monty, Cassandra Latreille, Louka Amadeo Bélanger-Leos et Emma Bao Linh.

La série La mascotte du chaos est une production d'Hugo Roberge et d'Amélie Vachon chez +1 Maison de production.

D'ici là, comme nous le révélait récemment le principal intéressé, nous aurons le plaisir de retrouver son personnage controversé dans STAT, dès l'épisode du 14 octobre prochain. Pour rappel, ce dernier se trouve dans l'eau chaude, après qu'il ait été déclaré coupable de la mort de deux personnes à l'hôpital Saint-Vincent. Alors que plusieurs doutaient de son retour au sein de la série populaire, en raison des circonstances, l'acteur s'est montré rassurant dans une entrevue qu'il nous a récemment accordée.

Rappelons que Marc Beaupré a décroché un autre rôle, dans une série qui s'annonce captivante.