Fortes d'une première saison rafraîchissante à souhait, qui avait causé la surprise, voilà que les productions Wookey Films Inc. proposent une deuxième saison de la série d'anthologie franco-manitobaine Malgré Moi, dans laquelle le charme opère encore.

Alors que la première saison se déroulait dans un avion à bord duquel la protagoniste racontait son histoire d'amour, cette seconde mouture s'orchestre autour d'un récit derrière les barreaux, dans un poste de police de Winnipeg, alors qu'on fait la rencontre de Clara, une peintre montréalaise et arnaqueuse professionnelle. Après avoir été larguée sur le bord du chemin par son amoureux, en route vers le Manitoba, Clara s'acoquine avec Jeanette, la meneuse d'un groupe de retraités. Ensemble, elles vont se rendre au casino où Clara mettra à exécution son nouveau plan, soit de piéger le tout nouveau patron du casino, une proie idéale.

Pour cette nouvelle histoire, l'autrice Sophie Bienvenu a imaginé une romance sur fond de braquage qui ne manque pas de pétulance. Elle mélange habilement l'humour, l'amour, le drame et l'action, dans une intrigue qui, de par sa narration en flashbacks, devient rapidement trépidante. Sa vision est portée à l'écran par le réalisateur Maxime Beauchamp, qui insuffle couleurs et fougue au récit. Mention spéciale à la créatrice de costumes Sandra Soke, qui fait des merveilles dans cette série et nous donne envie d'aller se refaire une garde-robe.

Dans le rôle de Clara, on retrouve la comédienne Mounia Zahzam (Mea Culpa, Dérive), qui ne pourrait être plus magnifique. Elle attire tous les regards, alors que sa protagoniste séduit tous ceux et celles qui l'approchent, d'un simple battement de cils. À ses côtés, on retrouve la formidable Louise Portal, qui n'a rien perdu de son charme légendaire, dans la peau d'une retraitée à la recherche de plaisirs. Seul comédien de la première saison à faire un retour dans cette suite, Mikaël Conde se montre également magnétique, nous confirmant qu'on aimerait le voir de temps à autre dans nos productions québécoises. Jean-Simon Leduc, Marie-Michèle Vienneau, Yan Dallaire et Axelle Oulé font également partie de la distribution.

Avec ses visages que l'on voit moins souvent et une trame narrative pas piquée des vers, la série Malgré moi réussit à se tailler une place dans ces séries qui nous font du bien et nous divertissent. La deuxième saison ne fait pas exception et pourrait bien adoucir votre automne. Nous vous conseillons d'y jeter un coup d'oeil!

La série compte 6 épisodes de 60 minutes qui seront mis en ligne le jeudi 3 décembre 2026 sur ICI TOU.TV EXTRA.