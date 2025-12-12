Malgré moi : La comédie romantique à ne pas négliger

Près de deux semaines après son lancement sur l'Extra d'ICI Tou.tv, nous avons finalement plongé dans la série Malgré moi, avec un plaisir non dissimulé. Le temps que nous avons mis à nous y commettre n'est absolument pas représentatif du plaisir que cette nouvelle proposition procure, entre rires et romance, en compagnie d'un duo irrésistible.

Dans cette série franco-manitobaine, dans laquelle on découvre avec bonheur plusieurs nouveaux visages, on fait la rencontre de Daphné, pendant un vol qui la mène de Winnipeg à Montréal. Alors que des turbulences secouent l'appareil, la jeune femme se lance dans le récit d'une histoire d'amour et de passion, qui l'a menée à tout abandonner à Montréal, pour aller rejoindre l'homme de sa vie à Winnipeg. Un choix qui ne l'a pas conduite aussitôt au bonheur. Les passagers de l'avion s'intéresseront l'un après l'autre à son histoire rocambolesque, où le désir de vengeance, l'amitié, la passion et les mauvaises décisions se côtoient. Une idée de scénario pétillante, signée Sophie Bienvenu en collaboration avec Édith Kabuya pour le premier épisode.

C'est dans ce contexte que les comédiens Schelby Jean-Baptiste et Eddy King forment le duo parfait à l'écran, nous impressionnant par leur charisme, leur chimie et leur suavité. Eddy King délaisse momentanément l'humour pour nous offrir un personnage aussi imparfait que sexy. À ses côtés, Schelby Jean-Baptiste brille comme une étoile, entre frivolité et humour. Plus encore, autour d'eux évolue avec charme une distribution francophone du Manitoba, qu'on aimerait voir plus souvent dans nos écrans, à commencer par la comédienne Micheline Marchildon qui hérite d'un rôle assez séduisant qui touche la cible.

Malgré moi n'est pas une série sans faille. Le jeu des acteurs secondaires est parfois inégal, l'intrigue à l'eau de rose laisse transparaître quelques fils blancs, mais le résultat est néanmoins tout à faire charmant et mérite toute notre attention. Pour ceux et celles qui trouvent qu'il y a trop de violence et pas assez de romance dans notre petit écran, cette proposition est pour vous. Vous en ressortirez le sourire au visage, le coeur un peu plus léger et l'envie furieuse d'échanger des baisers aussi passionnés que ceux de Daphné et Ilunga!

Les 4 épisodes de 43 minutes de Malgré moi sont offert depuis le jeudi 4 décembre 2025 sur ICI TOU.TV EXTRA.

Voyez des images ci-dessous.