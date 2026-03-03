Maïka Desnoyers répond aux rumeurs de mésentente entre elle et Daniel Corbin

Sur ses réseaux sociaux, Maïka Desnoyers a fait part à ses abonnés de quelques faits intéressants sur la populaire émission Vendre ou rénover. Elle a notamment abordé le fait que bien des gens croient qu'elle et son coanimateur Daniel Corbin n'ont pas une bonne entente.

« Daniel et moi on s’entend super bien. La base de l’émission est qu’on s’obstine… alors on s’en donne à coeur joie! Souvent, après une réplique cinglante, on pouffe de rire en félicitant celui qui a eu la meilleure réplique », indique-t-elle.

Elle partage aussi d'autres anecdotes que vous pouvez découvrir ci-dessous :

« - Il est déjà arrivé que des candidats soient éliminés du processus juste avant le tournage, parce que la production a réalisé que le débat entre vendre ou déménagé n’était pas réel et qu’ils voulaient tout rénover pour y rester

- Les travaux prennent entre 2 et 3 mois avant d’être terminés, ce qui est très peu de temps comparativement à des travaux faits en dehors de l’émission

- Après ma grossesse de Livia, j’ai recommencé les tournages alors qu’elle n’avait que 5 semaines. Il m’est arrivé de devoir dormir à l’hôtel lors de grosses tempêtes quand on tournait sur la rive nord ( à cause de trajets trop longs dû au trafic et des courts délais entre l’allaitement )

- On rêvait de faire des émissions en dehors de la grande région de MTL, mais après analyse de la logistique et des coûts reliés à des projets plus loin, nous avons dû oublier cette idée »

La 9e saison de Vendre ou rénover est présentement diffusée sur les ondes de Canal vie les mercredis soirs à 20 h.

Maïka et Daniel tournent actuellement la 10e saison, qui sera, elle, diffusée l'an prochain. Voyez une photo prise dans l'une des maisons il y a deux semaines ci-dessous.