Louise Latraverse fait la vie dure à Olivier Primeau à Tout le monde en parle

Dimanche, Olivier Primeau a été invité sur le plateau de Tout le monde en parle afin de discuter de la fermeture du bar à ciel ouvert, le Beach Club.

L'entrepreneur a aussi abordé son gagne-pain des dernières années, la vente au détail de boissons en canettes Beach Day Every Day.

Louise Latraverse, aussi sur le plateau pour parler de ses récents projets, a questionné l'homme d'affaires de façon désinvolte, faisant bien rigoler le public en studio.

« Ça, est-ce que c'est bon pour la santé? », a-t-elle lancé, de façon inopinée, sourire aux lèvres.

« C'est une très bonne question. [...] Je ne me suis jamais caché derrière des questions comme ça. Je prône... t’sais la journée où tu as le droit de tricher par semaine, bon bien, moi je suis là. Je te vends une Beach Day et une poutine », a-t-il déclaré, avant de spécifier que sa saveur préférée était l'orange, qui goûtait l'Orange Crush.

L'actrice, autrice et metteuse en scène n'a pas paru convaincue par la réponse de l'entrepreneur. Son expression impassible valait son pesant d'or.

Louise Latraverse n'était pas au bout de ses surprises avec Olivier Primeau puisqu'elle a été ahurie d'apprendre qu'en octobre 2022, il avait acheté 36 % des permis de captation d'eau de source du Québec.

Elle a retenté de le coincer en lançant : « Les Chinois aussi, semblent-ils, achètent de l'eau beaucoup. Veux-tu parler un peu des Chinois... »

« Je m'en allais-là », dit-il, ce à quoi elle ajoute : « Vas-y, vas-y ».

Il indique qu'il a acheté l'usine et ne sait pas encore ce qu'il va en faire. « J'ai 0 envie de pomper de l'eau. Il y a déjà beaucoup d'eau qui se pompe au Québec. La question, ce n'est pas "si", c'est quand il va en manquer. De l'eau, il en manque déjà beaucoup sur la planète. Au Québec, on pense que c'est inépuisable et ce n'est vraiment pas vrai. »

« Si tu achètes tout là, qu'est-ce qu'on va faire? », enchaîne l'inépuisable Louise Latraverse.

Lorsque Guy A. a abordé les évaluations des poutines du Québec sur Tik Tok par Olivier, sa voisine de chaise a murmuré un commentaire inaudible pour les téléspectateurs, mais qui a amené l'homme d'affaires à dire : « Ma mère me dit : "bonne chance avec Guy A.", ben finalement... [il pointe Louise Latraverse] ».

Lorsque Olivier Primeau a indiqué que l'île d'Orléans a été fermée pour quelques heures l'été dernier suite à sa note de 9,8/10 de la poutine d'un casse-croûte de l'endroit, la pauvre Louise Latraverse a lancé, dégoûtée : « Les gens allaient acheter de la poutine? C'est ça notre culture? ».

Olivier Primeau et Louise Latraverse nous ont offert un moment délicieux, presque autant que de la poutine de Chez Mag.