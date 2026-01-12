Livre ouvert : Mariana Mazza fouillera dans la bibliothèque d'un auteur connu internationalement

C'est à compter du 16 janvier que vous pourrez renouer avec Mariana Mazza dans votre petit écran, pour une deuxième saison du magazine littéraire Livre ouvert, qui s'intéresse à la littérature sous toutes ses coutures.

Pour nous parler de sa passion, l'humoriste et animatrice s'est entourée d'un maelström d'invités, qui ont la même passion qu'elle au quotidien.

En ce sens, celle-ci s'est rendu chez l'auteur suisse Joël Dicker, pour fouiller dans sa bibliothèque maison. Cet auteur, reconnu mondialement et derrière des millions de bouquins vendus à travers le monde, a notamment écrit le best-seller La Vérité sur l'affaire Harry Quebert porté au petit écran, et plus récemment L'Affaire Alaska Sanders, Un animal sauvage et La très catastrophique visite du zoo.

Ce sont d'ailleurs tous des romans que nous vous conseillons chaudement, si vous ne les avez pas encore lus. Joël Dicker a sa manière bien à lui de nous accrocher dès les premières lignes et de nous offrir des suspenses haletants qu'on ne peut laisser tomber avant d'être arrivés à la dernière page.

Parmi les autres invités de la saison, on retrouve notamment Sébastien Diaz, Nathalie Petrowski, Sophie Faucher, Bruno Pelletier et plusieurs autres. Découvrez les détails sur chacun des épisodes ci-dessous.

Produits par Entourage Télévision, les huit épisodes de trente minutes seront diffusés le vendredi à 22 h à compter du 16 janvier sur ICI ARTV en plus d’être offerts en rattrapage dès le lendemain sur Radio-Canada OHdio.

Les huit épisodes

Épisode 1 - Sébastien Diaz | Vendredi 16 janvier à 22 h

On s’invite chez Sébastien Diaz pour découvrir sa bibliothèque grandiose, on démystifie l’univers du manga avec le prodigieux Tony Valente, et on parle BD avec Jo Cormier.

Épisode 2 - Nathalie Petrowski | Vendredi 23 janvier à 22 h

Nathalie Petrowski nous ouvre les portes de sa bibliothèque, on découvre les nombreuses utilités du braille, et on se rend au théâtre pour parler d’adaptation littéraire avec la dramaturge Rébecca Déraspe.

Épisode 3 - Sophie Faucher | Vendredi 30 janvier à 22 h

C’est la Fridamania chez Sophie Faucher, dont on explore le contenu de la bibliothèque, on s’intéresse à l’ADN de la maison d’édition Mémoire d’encrier et on découvre la bibliothérapie.

Épisode 4 - Josélito Michaud | Vendredi 6 février à 22 h

Josélito Michaud présente sa bibliothèque atypique, on explore la création d’une couverture de livre, et Bruno Pelletier revisite sa biographie dans une cathédrale.

Épisode 5 - Kim Thúy | Vendredi 13 février à 22 h

Kim Thúy nous ouvre son monde littéraire, on dévoile les dessous d'un club de lecture, et on découvre enfin pourquoi il faut chuchoter à la bibliothèque.

Épisode 6 -Samian | Vendredi 20 février à 22 h

On fouille dans la bibliothèque foisonnante de Samian, on assiste Paulette alors qu’elle transforme de vieux livres en œuvres d’art, et on explore l’autoédition.

Épisode 7 - Dany Laferrière | Vendredi 27 février à 22 h

Dany Laferrière évoque 20 œuvres qui l’ont façonné, Elena Faita célèbre les livres de cuisine, et on plonge dans l’éventail des prix littéraires.

Épisode 8 - Joël Dicker | Vendredi 6 mars à 22 h

Cap sur la Suisse pour rencontrer Joël Dicker, explorer les montagnes en tourisme littéraire, plonger dans la Terre du Milieu et visiter l’une des plus belles bibliothèques du monde.