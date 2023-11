Lise Dion a été victime d'un problème cardiaque : des nouvelles de sa santé

On apprenait plus tôt la semaine dernière que l'humoriste Lise Dion avait subi un malaise avant d'entrer en scène pour un spectacle et qu'elle avait été conduite à l'hôpital. À ce moment, aucun autre détail n'avait été offert à ce sujet.

Voilà qu'on apprend, par voie de communiqué, que c'est d'un malaise cardiaque dont a souffert l'humoriste.

Son gérant et producteur, Daniel Senneville, confirme qu'un infarctus du myocarde a été diagnostiqué.

Ce faisant, Lise Dion est hospitalisée et devra prendre les prochaines semaines pour se remettre de cette épreuve de santé.

Celle-ci adresse d'ailleurs des remerciements à tous ceux et celles qui lui ont envoyé des mots bienveillants et réconfortants dans les derniers jours.

Nous lui envoyons nos meilleures pensées pour un rétablissement complet et rapide.