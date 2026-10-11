Les tournages d'OD Tentations au soleil sont interrompus

Ce vendredi, un tremblement de terre de 7.7 sur l'échelle de Richter a touché le Panama. Le séisme a causé d'innombrables dommages, mais aucun décès n'a été rapporté pour le moment.

Les tournages d'Occupation Double se déroulant au Panama, la production de la téléréalité avait indiqué sur ses réseaux sociaux l'état actuel des tournages, indiquant que les enregistrements étaient d'ores et déjà complétés.

Ce dimanche, l'équipe derrière le rendez-vous a statué sur le sort d'OD Tentations au soleil, annonçant un revirement majeur dans l'émission amoureuse.

« À la suite du tremblement de terre survenu vendredi au Panama, les équipes de Productions J et de Bell Média ont dû interrompre le tournage d'OD Tentations au soleil. Maripier Morin et l'ensemble des candidats seront de retour au Québec sous peu. Les équipes évaluent actuellement les différentes options pour cette production. Cette situation n'a aucune incidence sur la diffusion d'Occupation Double Panama, qui se poursuivra comme prévu. »

Lauriane, qui participe à la saison, a donné des nouvelles rassurantes à ses abonnés sur les réseaux sociaux, un peu plus tôt dans la journée.

« J'aimerais prendre le temps de remercier les équipes qui étaient avec nous sur place qui ont réagit rapidement pour nous soutenir et assurer notre sécurité lors du séisme majeur qui a frappé le Panama. Je vais bien, nous sommes en sécurité. J'envoie beaucoup de courage aux résidents du Panama et des autres pays affectés par ce sinistre. »

On comprend donc qu'il y aura des retards dans la livraison de la troisième saison d'OD Tentations au soleil, qui était prévue au début de l'hiver sur Crave. Nous aurons certainement de plus amples détails au cours des prochaines semaines.

La saison d'OD poursuit son cours sur les ondes de Noovo pour encore quelques semaines.