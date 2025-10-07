Accueil
Les tournages d'OD Chypre déjà terminés : voici pourquoi

Est-ce que OD se terminera plus tôt cette année?

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les animateurs d'OD Chypre, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, ont dévoilé sur leurs réseaux sociaux des images d'eux dans l'avion avec la mention « brûlés, mais contents ». Voyez sa publication au bas de l'article.

Bien des internautes se sont demandé si les tournages d'Occupation Double étaient bel et bien terminés et quel impact cette fin hâtive aura sur la saison : est-ce que OD se terminera plus tôt cette année?

N'ayez crainte, la téléréalité comprend le même nombre de semaines de diffusion que les années passées. Les tournages ont débuté un peu plus tôt et le calendrier a été légèrement remanié, mais le téléspectateur n'y verra que du feu.

Si Alicia et Frédérick sont bientôt de retour au Québec, Maripier Morin, elle, a quitté vers la mer Méditerranée. Elle tournera au cours des prochains jours la deuxième saison d'OD Tentations au soleil.

D'ailleurs, comme Mathis n'est jamais revenu au Québec après son élimination, tout porte à croire qu'il fera partie de la distribution de cette nouvelle mouture, qui sera, elle, un peu plus longue que l'an dernier.

Comme la finale d'OD Mexique a été diffusée le 1er décembre en 2024, on peut s'attendre à une finale à la même période, probablement le 30 novembre, cette année.

