Les téléspectateurs suspectent du favoritisme à OD Panama

Dans chaque saison d'Occupation Double, il y a toujours des candidats favorisés dans les activités et les voyages.

Malheureusement, les célibataires qui se mettent en couple le plus rapidement ont moins de possibilités de sorties puisqu'ils ne créeront pas de bisbille, si payante pour le contenu de l'émission.

Cette année, à OD Panama, le public remarque, effectivement, que certains participants sont avantagés par la production.

Après qu'Imane ait eu la chance d'aller dans un spa avec Olivier suite à son retour de voyage avec Jacob, les internautes se sont emballés.

« Il me semble que c’est souvent les mêmes… je trouve ça un peu plate pour les autres non? 🤔 Elle revient de voyage et elle a encore une activité… 🤷🏻‍♀️ »

« Tristan et Alanna n'ont encore rien eu... Emma et Enzo non plus... souvent les mêmes, vraiment. 😪 »

« Encore les mêmes qui ont la chance de partir en activité!! Je commence vraiment à croire à un favoritisme de la part de la production. Emma et Enzo n'ont rien eu, pas de voyage, ils ne sont même pas sortis des maisons, tandis que d'autres ont eu la chance de partir en voyage, d'avoir des activités et même des moments d'explications. Ça commence à être évident qui la production veut voir en finale. »

« Elle est actionnaire dans l'émission cette année ?? »

« C'est toujours elle, ils ont fait exprès pour la mettre devant toujours. »

« Alana doit être écoeurée d'attendre son tour hein ! »

« Finalement Imane aura eu toutes les chances de s'éclaircir les esprits. Toutes n'ont pas eu les mêmes chances pendant l'aventure »

« Je ne comprends pas la production qui choisit d'envoyer Imane en activité quand elle vient de revenir d'un voyage.Y'en a qui n'ont rien eu encore 🤔 ce n'est pas juste du tout pour les autres. »

À noter que Jacob et Billy font aussi partie des candidats ayant eu plusieurs opportunités de sortir des maisons, tout comme Alexis, qui a eu droit à deux voyages.

Au moins, on peut s'imaginer que les couples les plus forts auront droit au voyage final, qui est le Saint Graal des récompenses OD.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.