Les téléspectateurs souhaiteraient vivement voir CETTE stratégie dans Les traitres

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à un nouvel épisode mémorable des Traîtres. Dans celui-ci, un premier traître, Michel, a été exclu du jeu, mais pas de la moindre manière...

Effectivement, c'est au tournant d'une mutinerie, de la part de son complice traître Axel, que l'ex-espion a été évincé du jeu. La nouvelle a évidemment semé la joie dans le manoir, sauf peut-être du côté de Marie-Josée qui n'en revenait tout simplement pas de la tournure des événements et cachait difficilement son désarroi.

D'ailleurs, celle-ci semble être la prochaine cible des joueurs. Elle devra user de toute l'ingéniosité du monde pour se sortir de cette impasse. Est-ce qu'Axel, qui mérite en effet un Oscar pour sa performance d'acteur, va continuer de la protéger? On peut en douter fortement...

À la fin de l'épisode de lundi, les deux traîtres restants ont été placés devant un choix difficile : éliminer un autre joueur ou recruter un nouveau traître pour remplacer Michel. Évidemment, on ne nous a pas donné la réponse ce lundi, espérant que les adeptes soient au rendez-vous encore la semaine prochaine. Pas de doute, nous y serons!

Les téléspectateurs espèrent voir, de la part des traîtres, une stratégie bien particulière et nous devons avouer que nous avons exactement le même souhait.

En effet, nous aimerions que les traîtres recrutent Meriem comme l'une des leurs. Il serait alors particulièrement intéressant de la voir tenter de se dépatouiller pour changer son discours, qui incriminait Marie-Josée. À moins qu'elle décide de faire bannir une traîtresse dès le début de son mandat...

Chose certaine, cette joueuse flamboyante fait la pluie et le beau temps dans le jeu depuis le début, mais elle fait partie de celles et ceux qui sont les plus clairvoyants dans l'aventure. D'ailleurs, alors qu'elle était souvent répudiée dans les premiers épisodes, elle semble avoir de plus en plus la confiance de ses acolytes. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous font espérer qu'elle sera transformée en traître. Ça donnerait tout un show!

Parallèlement, nous avons été un peu déçus du jeu devenu trop gros de Michel, qui lui a d'ailleurs coûté son siège autour de la table de délibération. Par contre, la prolongation, lorsque Philippe a appris que Michel était un traître, valait son pesant d'or!

Sur une autre note, nous saluons encore et toujours le travail impeccable de Karine Vanasse à l'animation, qui multiplie les regards inquisiteurs, les phrases assassines et les flèches aux joueurs. Quel beau jeu, c'est de toute beauté! Et que dire de ses looks de lundi, qui étaient à couper le souffle!