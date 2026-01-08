Les téléspectateurs se prononcent sur Indomptables : Des réactions mitigées

C'est ce mercredi que les téléspectateurs ont enfin pu découvrir la nouveauté de TVA, la série Indomptables, dans laquelle on assiste à une rivalité entre deux familles importantes d'un petit village.

Il s'agissait d'une proposition très attendue des adeptes de télévision, autant pour la distribution phénoménale qui y est attachée que pour la thématique western qui n'avait pas encore été exploitée dans le corpus télévisuel québécois.

Après la diffusion, les téléspectateurs ont été nombreux à se prononcer sur les réseaux sociaux.

Plusieurs ont embarqué dans l'intrigue dès les premières minutes (nous en sommes), alors que d'autres expriment certaines réserves.

Voici quelques commentaires triés sur le volet :

« J'ai aimé cette nouvelle émission. Des acteurs, actrices de qualités .Cette série fera fureur.Très hâte à la semaine prochaine! »

« je n’ai pas vraiment aimé je vais attendre quelques émissions avant de laisser. »

« Je suis déjà "accro"...j'aime la chimie entre les comédiens (nes)...une belle série »

« Très bon départ! »

« On sort des séries de gangstérisme, policier et médecin. Ça apporte une belle variété aux programmations. Hâte de voir la suite. »

« Ennuyeux. On a retiré Sorcières pour une série sur des cowboys! Pénible »

« J'étais vraiment pas sûre les premiers 5 minutes... ça me semblait tellement cliché et un peu surjoué. Comme s'ils savaient pas comment commencer... Mais ça s'est replacé et j'ai hâte de voir la suite. Je me laisse 2-3 épisodes pour voir. »

Plusieurs téléspectateurs mentionnent également les ressemblances avec la série américaine Yellowstone. Certes, il y a une filiation dans la thématique western, mais l'intrigue est complètement différente de ce que nous avons vu chez nos voisins du Sud.

Comme on le sait, il faut toujours laisser la chance à l'intrigue de se développer avant de changer de poste. Dès la semaine prochaine, un retour inattendu viendra bousculer les familles Richer et Martineau, alors qu'un secret longtemps gardé risque de refaire surface. Les deux patriarches sont-ils impliqués dans le décès d'une personne du village?

Indomptables se poursuit les mercredis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.