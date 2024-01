Les téléspectateurs réagissent fortement à cette nouvelle intrigue dans À coeur battant

En voulant dépeindre une violence plus sournoise et discrète, l'autrice d'À coeur battant, Danielle Trottier propose en ce début de saison une histoire assez sordide, dans laquelle une femme à mobilité réduite devient la cible de son mari, proche aidant.

Dans les rôles principaux de cette histoire, on retrouve les formidables Lynda Johnson et André Robitaille. Celui-ci s'avère particulièrement surprenant, dans le rôle d'un homme qui transmet sa violence à travers les silences, l'indifférence, les commentaires mesquins et les mauvais traitements.

Comme on pouvait se l'imaginer, cette histoire hautement crédible fait largement réagir les téléspectatrices et téléspectateurs, qui se sont rapidement placés du côté de la victime. Les émotions sont toujours au rendez-vous.

Après la diffusion de l'épisode de ce mardi, les commentaires concernant cette histoire se sont multipliés sur les réseaux sociaux. En voici quelques-uns, triés sur le volet :

« Lynda Johnson est incroyable dans ce rôle. »

« Il faut que la famille les croie lorsqu’elles disent être violentées. »

« Pauvre elle personne ne l'a croit c'est souvent le cas »

« Les gens ferment les yeux sur trop de cas semblables hélas... »

« Manipulateur son mari, pourquoi lui faire vivre l'enfer en ignorant comme ça, il ne va pas réparer le téléphone, pour l'isoler encore plus, ça va finir comment?!? »

« En tous cas, il est bon acteur dans son rôle d'acteur. Ça dépend aussi de la proximité des 2 soeurs. Si elle connaissait vraiment sa soeur, elle saurait qu'elle ne lui ment pas. Comme ça doit être angoissant d'être sans défense, invalide et ne pas être cru ou compris. »

« Si je comprends bien, elle veut que ça soit lui qui l’aide et elle ne veut pas être en CHSLD. Il respecte sa décision, car il l’aime au fond, mais il est clairement dépassé par les événements. Il fait de la violence passive. Il veut peut-être qu’elle se décourage et qu’elle demande l’aide à mourir? »

« On croit ce que l'on est capable de croire. »

« Dans mon interprétation la soeur ne veut pas s'impliquer (il avait déjà mentionné à sa femme malade que sa soeur avait inventé une histoire pour ne pas l'aider) Elle doute possiblement légèrement, mais ça l'arrange de faire l'autruche pour se déculpabiliser de ne pas vouloir l'aider 🙄 En plus, le mari lui donne parfaitement l'occasion de le faire en jouant l'homme aimant et dévoué, elle se blottit donc dans le déni et lui laisse la responsabilité. »

De nombreux commentaires soulignent évidemment le jeu incroyable d'André Robitaille, que nous ne sommes pas habitués à voir dans le rôle du méchant.

Plusieurs autres téléspectateurs s'interrogent sur les motivations du mari. Pourquoi vouloir continuer à être proche aidant, alors qu'il a trouvé l'amour ailleurs et qu'il est clairement dépassé par la tâche qui l'incombe?

Sachez que les réponses commenceront à arriver dans le prochain épisode, déjà disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv. La diffusion télé est quant à elle prévue pour le mardi 23 janvier à 20 h sur ICI Télé.