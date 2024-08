Les téléspectateurs font leurs prédictions sur l'identité des 3 profs de Star Académie

L'annonce de l'identité des nouveaux professeurs de Star Académie se fera la semaine prochaine.

En attendant, la production a annoncé qu'il y aurait trois matières : le chant, la musique ainsi que la danse et le sport.

Les téléspectateurs se sont jetés sur leur clavier afin de donner leurs prédictions. René Simard fait partie des candidats potentiels favoris du public. Comme il était le choix le plus populaire comme directeur de l'académie, ce n'est pas étonnant de le revoir parmi les préférés pour le corps professoral.

Le nom de Gregory Charles, en tant que professeur de chant ou de musique, revient aussi très souvent.

Côté chant, Johanne Blouin, qui a déjà donné des cours de ce domaine - au Cégep de Drummondville notamment - serait une candidate parfaite selon les internautes. Bruno Pelletier ferait aussi un pédagogue compétent selon plusieurs.

En danse et sport, les noms de Kim Gingras (et pourquoi pas son mari Fred St-Gelais comme professeur de musique?), Jean-Marc Généreux, Nico Archambault et la jeune Enola Bédard ont été évoqués. Mais, ce sont principalement des danseurs.euses, alors qui pourrait amalgamer efficacement les deux domaines? Mel Charlot de Révolution peut-être? Même si on aime toutes les personnes citées ci-haut, un nouveau visage serait aussi bien rafraîchissant.

Star académie sera de retour sur les ondes de TVA à l'hiver 2025.