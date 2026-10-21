Les téléspectateurs en ont long à dire sur cette scène dans Antigang

Mardi, dans Antigang, Joseph Petit-Frère (Fayolle Jean Jr.) est débarqué au Quickie pour voir Marchand (Sébastien Ricard), mais il est tombé sur la nouvelle copropriétaire de l'établissement, Bénédicte (Catherine St-Laurent).

Le caïd lui a remis une enveloppe en lui demandant de donner celle-ci à Marchand, sans l'ouvrir préalablement, évidemment. Dès que Petit-Frère a eu le dos tourné, Bénédicte s'est précipitée en cuisine pour chauffer l'enveloppe et en découvrir son contenu. Elle a immédiatement appelé Jeff pour lui parler de la poudre brune qui s'y trouvait.

À la fin de l'épisode, la police est débarquée au Quickie pour arrêter Bénédicte qui - à sa grande surprise - avait une arme dans son sac de sport, qui se trouvait dans le coffre de sa voiture.

Il y a énormément de choses qui se sont passées autour de Bénédicte dans ces quelques scènes et le public en avait beaucoup à dire après coup :

« C’est intelligent de laisser l’ordi sur le comptoir. Je ne peux pas croire que personne n’ait encore vu la caméra. »

« Rien ne s'annonce de bon pour le personnage de Bénédicte. »

« Elle est folle, ouvrir l'enveloppe au Quickie. »

« Plus ça va, moins elle réfléchit. Elle joue vraiment avec le feu 🔥. En plus, elle se mêle de juger Carolanne »

« J'suis sûre l'enveloppe, c'était pesé, il l'a dit : "si tu l'ouvres j'va savoir", entk y'a quelque chose. »

« C'est en effet bizarre que personne ne l'ait reconnu depuis qu'elle est infiltrée 🤔 »

« Elle est trop au-dessus de tout. »

Pour ce qui est de l'arme dans la voiture, le public a plusieurs idées. Certains croient que tout cela est une mise en scène pour qu'elle se rende au poste et remette la poudre à la police. D'autres s'imaginent plutôt que Karine, Carolanne ou Petit-Frère sont derrière cette affaire. C'est à suivre!

À noter que Karine avait planqué une caméra derrière le bar quelques jours auparavant, filmant ainsi Bénédicte à son insu. Nous avons l'impression que c'est cet élément qui fera tomber la policière. Est-ce que celle-ci fera un faux pas (comme embrasser langoureusement Marchand) et Karine aura alors des munitions pour la faire chanter? Il semble que c'est vers là que les autrices se dirigent...

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