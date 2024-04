Les téléspectateurs écorchent très durement Laver pour gagner

Lundi était diffusé le premier épisode de Laver pour gagner, une nouvelle téléréalité dans laquelle des gens du public, adeptes du ménage, doivent relever des défis de nettoyage le plus rapidement possible.

L'émission a été lourdement écorchée par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux au lendemain de sa diffusion.

« Ce n'est pas imaginable à quel point cette émission peut être stupide et inintéressante. C'était pas brillant avant sur les chaines québécoises, mais là c'est le bout du bout... Tomber plus bas va être très difficile !!! »

« TVA, moi qui pensait qu'on ne pouvait pas descendre plus bas que Chanteurs Masqués dans l'insignifiance et la stupidité humaine, Vous venez de me prouver le contraire... »

« Épreuves toujours avec trop PEU de temps... Aucun véritable résultat... Aucune SOLUTION/TRUCS en fin d'épreuves pour aider à comprendre les réactions chimiques des produits proposés... résultat pratiquement toujours crotté à fond....Bref, une émission qui allie misère et saleté qui ne fait pas bon ménage !! 🤣😂🤦‍♀️ »

« Et pis après il se demande pourquoi les gens se dirigent vers les canaux spécialisés comme Netflix, Crave etc,,, avec des émissions comme ça, pas surprenant ! ça intéresse qui ?!#&$ 👎 »

« Aucun intérêt... 🙁 Je me demande, comment peuvent-ils espérer aller chercher une grande cote d’écoute avec un concept aussi absurde…. 🤦🏻‍♀️ »

« Je me suis arrêtée au 3e défi, je ne l'écouterai pas. »

« Comment il se fait que Stéphane Bellavance a accepté l’animation d’une émission aussi absurde . 🤔 »

Le producteur Charles Lafortune nous rappelait récemment qu'il fallait prendre cette compétition au deuxième degré, que l'émission se voulait un divertissement léger. « C'est vraiment drôle ce show-là », nous disait-il. « C'est en mode comédie. Les gens qui diront : "c'est donc ben pas sérieux!", bien non effectivement, c'est une comédie. »

Mais, même si on regarde l'émission avec une approche ironique, on en peut que constater qu'il manque un petit quelque chose pour que la mayonnaise prenne. Comme on sait que Stéphane Bellavance est capable d'être cinglant, on aurait aimé que ses talents d'improvisateur soient davantage mis à profit. Évidemment, seulement un seul épisode a été diffusé pour le moment, il faut donc laisser la chance au coureur. Une fois les candidats dégênés, peut-être sauront-ils se démarquer à la manière des hôtes d'Un souper presque parfait et nous offrir de petites perles télévisuelles.

À noter que les cotes d'écoute du premier épisode s'élevaient à 479 000 téléspectateurs.

On ne jette pas encore l'éponge, mais on ne promet pas qu'on restera à l'écoute pour 11 semaines. À suivre!