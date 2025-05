Les téléspectateurs déplorent cette décision des Dragons

En effet, Les herbes salées du Bas-du-Fleuve, qui propose un condiment à base de légumes et herbes, existe depuis maintenant 60 ans. En 2023, la compagnie a été acquise par deux nouveaux propriétaires motivés, Stéphanie Ross et Guillaume Fournier, déterminés à porter l'entreprise vers de nouveaux sommets.

Les deux propriétaires, aussi un couple dans la vie, ont demandé aux investisseurs un montant de 100 000 $ en échange de 10 % des parts de la compagnie. Malheureusement pour eux, bien que les investisseurs aient apprécié le goût de ce produit, qui tend à se diversifier avec de nouvelles herbes salées sèches, ils ont décidé de passer leur tour.

C'est notamment une dette de 2 millions $, qui représente le coût d'acquisition de la compagnie, qui a découragé les dragons, qui ont tout de même dit qu'ils seraient de nouveaux clients. Ils ont aussi suggéré au couple propriétaire de tenter de développer de nouveaux marchés.

Suite à la diffusion, de nombreux téléspectateurs québécois ont décrié cette décision de ne pas investir dans ce véritable fleuron québécois.

Sur leurs réseaux sociaux, Les herbes salées du Bas-du-Fleuve ont écrit : « Hier soir, vous nous avez vus dans Dans l’œil du dragon – quelle aventure! Présenter nos herbes salées devant les dragons a été une expérience inoubliable, remplie d’émotions et de fierté.

Nous avons été touchés par leurs réactions, et surtout par tous vos messages d’encouragement depuis la diffusion. Merci du fond du cœur! On est tellement reconnaissants d’avoir pu vivre cette aventure aux côtés d’entrepreneurs aussi passionnés que nous. Merci de faire partie de cette belle histoire! »

En outre, pour tous ceux et celles qui sont familiers avec le concept de Dans l'oeil du dragon, vous savez qu'investissement ou non, cette émission offre une visibilité et un tremplin incroyable aux entreprises d'ici qui y participent. Nous formulons donc le souhait que ce passage remarqué à l'émission de Radio-Canada permette à ces nouveaux propriétaires déterminés d'atteindre leurs objectifs.

Saisissant la balle au bond, ceux-ci proposent d'ailleurs un « coffret en édition limitée Dans l'oeil du dragon », contenant tous les produits de leur formidable gamme, pour la modique somme de 24 $ avec livraison incluse. Pourquoi s'en priver? Votre humble journaliste est d'ailleurs « accro » à ces produits fantastiques depuis de nombreuses années, qui subliment une soupe ou un plat à tout coup!

Les herbes salées du Bas-du-Fleuve sont aussi disponibles dans la plupart des supermarchés du Québec.

