Les rumeurs repartent de plus belle à propos du secret de Jeff dans Antigang

En février dernier dans Antigang, nous avons pu voir Jeff (Patrice Robitaille) entrer dans un centre d'hébergement, après avoir décliné un appel de Tommy (Fabien Cloutier), qui l'attendait au bar avec ses autres collègues. Depuis, silence radio sur cette scène mystérieuse. Que signifiait-elle?

Ce lundi, alors que l'enquêteur prenait un verre avec son amoureuse dans un bar, il a indiqué qu'il devait quitter.

« — Val, c'est plate, mais moi j'avais déjà quelque chose de prévu, fait qu'il faudrait que je parte bientôt.

— Pas de problème, moi aussi j'avais quelque chose de prévu. »

Jeff s'est rendu à nouveau dans un CHSLD. À noter qu'il ne s'agit pas du même établissement que la dernière fois. Le premier était « Des Rivières » et celui-ci est « Joseph Brunelle ». Comme les noms des succursales sont montrés de façon plutôt visible à l'écran, on s'imagine que ces deux adresses différentes révèlent un élément important dans la résolution de l'énigme.

Évidemment, les téléspectateurs sont très curieux de connaître la vérité sur Jeff, pourquoi se rend-il dans des centres d'hébergement de longue durée en secret?

L'hiver dernier, on s'attendait à ce qu'un nouveau personnage débarque dans la quotidienne, un proche du sergent de la Sûreté nationale qui nous en aurait appris davantage sur son passé, mais l'histoire n'a jamais été développée. Enfin, nous aurons peut-être des réponses. Comme sa conjointe, la journaliste Valérie Champagne (Catherine de Léan), est sur le cas, l'observant depuis sa voiture, on s'imagine qu'elle fera bientôt la lumière sur cette affaire.

Rappelons que, dans la description du personnage de Jean-François Bégin, on le décrit comme un « célibataire et sans enfants. Peu de gens ont véritablement accès à son intériorité. Il aime la camaraderie et la vie de groupe, mais il évite soigneusement de parler de lui ». Que cache-t-il? Aurait-il des rencontres secrètes avec des bandits dans des CHLSD?

Chose certaine, c'est très très intrigant!

Il faut continuer de suivre attentivement Antigang, du lundi au jeudi à 19 h pour récolter de nouveaux indices sur cette affaire.