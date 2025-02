Les professeurs ont rencontré Zoey après sa défaite à Star Académie

Après sa défaite à Star Académie dimanche soir, Zoey a eu la chance de s'entretenir avec les professeurs dans les coulisses du cinquième variété.

« J'ai pu parler à Véro, Pierre et Emily », nous dit-elle.

Ils m'ont vraiment dit - et ils m'ont souvent répété ça - que j'avais vraiment une aura de star et de continuer là-dedans, qu'ils ne s'inquiétaient pas pour moi et que c'était juste le début d'une nouvelle aventure.

Elle ajoute : « Emily m'a répété qu'elle était partie à la semaine 4 et que ça ne veut rien dire parce que maintenant, ça fait 20 ans qu'elle fait le métier qu'elle aime. Je ne m'inquiète pas pour ça non plus. Je pense que quand on veut, on peut. Je vais continuer à travailler fort et je vais juste commencer à travailler fort plus tôt. »

Zoey espère devenir une artiste accomplie et complète. Elle s'est d'ailleurs découvert une nouvelle passion pour la danse grâce à Mel Charlot. Le cours que cette dernière a donné à l'académie représente le meilleur moment de l'aventure de Zoey. « J'ai adoré tout ce qui était danse. On dirait que ça concrétisait le métier d'un artiste. C'est le genre de choses que j'aimerais continuer à faire », dit-elle.

La mode fera aussi toujours partie d'elle. « Je vais toujours vouloir bien m'habiller, faire du mannequinat. Ce que j'aime du métier d'artiste, c'est que c'est tellement versatile, ça englobe plein de choses. »

« J'aimerais vraiment travailler, par exemple, avec Corneille, collaborer avec des gens d'ici », précise-t-elle. « Poster plus de covers, ajouter le côté un petit peu plus musical qu'il n'y avait pas sur mon Instagram avant d'entrer à Star Académie. »

Si on avait à miser sur qui aura une carrière sous les projecteurs parmi les candidats de Star Académie 2025, Zoey serait certainement du lot. On suivra donc son évolution avec attention! Suivez-la sur Instagram ici.