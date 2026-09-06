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Les internautes suggèrent ces trois chanteuses pour l'Eurovision 2027

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a quelques semaines, le gouvernement canadien annonçait en grande pompe qu'il était parvenu à un accord afin d'intégrer le Canada dans la compétition de chant la plus importante de la planète, Eurovision.

Ce concours réunit les membres de l'Union européenne et des pays situés en dehors du continent, comme ce sera le cas pour le Canada en 2027. Chaque État participant doit envoyer un artiste pour le représenter sur la scène du grand variété. Les artistes canadiens qui seraient intéressés à participer peuvent même soumettre leur candidature ici. Pour être en mesure de participer, il faut avoir 18 ans ou plus et être en mesure de chanter tant en français qu'en anglais. Les artistes ont jusqu'au 9 septembre à 23 h 59 (heure du Pacifique) prochain pour s'inscrire.

Par ailleurs, c'est sur la chaîne de Radio-Canada que les téléspectateurs d'ici pourront suivre l'événement en direct, qui se tiendra en Bulgarie au mois de mai prochain. Les internautes ont ainsi émis quelques hypothèses quant aux participants de cette édition déjà mémorable, et souhaiteraient voir Mia Tinayre, Charlotte Cardin ou encore Éléonore Lagacé représenter le pays.

Au fil des ans, ces trois artistes ont su démontrer qu'elles avaient tout pour devenir de véritables vedettes de renommée internationale; Charlotte ayant d'ores et déjà une belle carrière du côté européen. Il va sans dire que la simple participation à l'Eurovision représenterait une opportunité unique pour chacune, de prouver leur talent et augmenter leur popularité aux quatre coins du globe. Pour rappel, Céline Dion avait remporté l'Eurovision en 1988. Elle représentait alors la Suisse.

La 71e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra en mai 2027 et sera présentée sur les ondes de Radio-Canada.

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