Les films et les séries à ne pas manquer en juillet sur Netflix, Crave, Amazon Prime et cie

Aventures | France | 2022

Sébastien est forcé d'aller passer son été à la montagne, alors que sa grand-mère et sa tante acceptent de l'héberger. L'heure n'est toutefois pas aux vacances et au repos. Celui-ci doit prendre en charge certaines tâches, dont le fait de donner un coup de main à la bergerie, ce qui ne l'anime pas beaucoup. Pendant cette période, Sébastien croise sur son chemin Belle, une chienne énorme, qui est malheureusement victime de mauvais traitements par son propriétaire. Pour éviter cette situation et pour sauver sa nouvelle amie, Sébastien va se lancer dans l'aventure la plus folle de sa vie.

Avec Robinson Mensah Rouanet et Michèle Laroque.