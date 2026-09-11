Les fans d'OD remarquent un détail important dans la bande-annonce du prochain épisode

La bande-annonce du prochain épisode d'OD Panama promet de nombreux rebondissements. Énormément de candidats sont en pleurs et les esprits semblent s'échauffer lors du party pyjama.

Par contre, c'est un détail à la fin de la vidéo qui retient l'attention des téléspectateurs.

Alors que le premier souper d'élimination devrait renvoyer une fille à la maison, le public s'imagine plutôt qu'un autre twist viendra pimenter le jeu.

En effet, Alicia et Fred présentent une enveloppe bleue aux célibataires, plutôt qu'une enveloppe rouge.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Certaines personnes croient que la personne choisie échangera sa place avec une des deux filles qui ont précédemment été écartées, soit Maxime et Rébecca. Il faut dire que, bien que Maxime semble avoir été éliminée, elle n'est toujours pas revenue au Québec, ce qui laisse croire que son aventure n'est pas encore terminée. Pour ce qui est de Rébecca, Fred lui a annoncé qu'elle reviendrait plus tard dans le jeu.

Chose certaine, il est bien difficile d'en passer une aux fans d'OD qui ont 20 ans d'expérience dans les courbettes de la production.

D'ailleurs, mentionnons que le premier épisode sur le vingtième anniversaire d'Occupation Double sera diffusé ce vendredi soir à 19 h sur les ondes de Noovo.

Les Vendredis OD commencent également ce soir, à 18 h 30, et le premier souper « d'élimination » aura lieu ce dimanche, à 18 h 30.