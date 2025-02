Les fans de Star Académie changent d'avis par rapport à Garou : voici pourquoi

En début de saison, les téléspectateurs semblaient déçus par l'approche de Garou envers les candidats de Star Académie.

Ils le trouvaient sévère dans ses commentaires et considéraient qu'il manquait beaucoup d'empathie.

Il a souvent été comparé à Lara Fabian qui, selon les fans, était beaucoup plus sensible dans son approche des années précédentes. Rappelons qu'elle a occupé le même poste que Garou en 2021 et 2022.

« Sincèrement, Garou ne l'a pas du tout comme directeur. Lara était beaucoup mieux. »

« Garou dit toujours la même chose... ils ne comprennent pas ce qu'il veut 😒 »

Mais le vent semble tourner pour le nouveau directeur. Les téléspectateurs sont désormais beaucoup plus positifs envers lui, considérant qu'il a su insuffler une bonne dose d'humanité dans ses interventions.

Cela se reflète d'ailleurs dans un extrait inédit déposé sur la page Facebook de l'émission récemment, où l'on peut le voir interagir avec les deux candidats qui ont évité la mise en danger cette semaine. Voyez la vidéo au bas de l'article.

« Je trouve que Garou dit mieux les choses. Il y met de la bienveillance maintenant. »

« On connaît Garou un peu plus maintenant. Il fait un très bon travail. 👏👏👏👏👏👏👏 »

« J'aime vraiment les commentaires constructifs qu'il peut dire ce Garou! Wooww! »

« WoW garou ça m’impressionne ton approche. Je m’excuse, je t’ai mal jugé ou interprété. Continue ton excellent ❣️👏✨🙏 »

« Bravo Garou, très bons commentaires, humains, authenticité et vérité, être vrai dans tout ce que l'on fait et dit. Les gens ont besoin d'entendre ça. »

Ce soir, à Star Académie, Garou aura une invitée spéciale pour l'audition de la semaine, nulle autre qu'Ingrid St-Pierre. À voir ce mercredi soir à 19 h 30 sur les ondes de TVA.