Les demandes pullulent pour la médium de Si on s'aimait Célébrités

Julie Veilleux, la médium qui a rencontré Sophie et Marc dans le plus récent épisode de Si on s'aimait Célébrités, a été submergée de demandes après son passage à l'émission.

« J'ai reçu des milliers de messages. Je prendrai le temps de répondre à vos messages. Soyez patients.💖✨ », écrivait-elle, le soir même de la diffusion.

Marc lui a d'ailleurs répondu : « Je comprends ce que tu vis Julie! Lentement, mais surement, on va y arriver! Bonne suite... ✨🙏 »

Cette popularité nouvelle l'a forcée à opérer des changements dans sa façon de procéder. « Suite aux milliers de messages reçus, j'ai réfléchi à la meilleure façon de vous répondre. 🫣😊

Veuillez vous rendre sur mon site internet www.julieveilleux.com et remplir le formulaire de contact. (Si cela a déjà été fait, inutile de le refaire Svp) ✅🔗

Vous recevrez une réponse de notre équipe, vous donnant toutes les informations, les tarifs et la procédure officielle de réservation. 📧📅

Merci de votre patience. Nous répondrons à chacun dans les meilleurs délais possibles. 🙏⏱️ »

Les personnes intéressées peuvent la contacter grâce à la publication ci-dessous.

Précisons que Marc aussi offre des soins énergétiques. D'ailleurs, ce week-end, il mènera une marche énergétique quantique à Sainte-Adèle. « Une marche énergétique quantique est une forme de marche méditative et intentionnelle qui allie mouvement physique et pratiques visant à restaurer ou équilibrer les systèmes énergétiques subtils du corps », explique-t-il. Pour plus de détails, consultez la publication ici.

Rappelons que Marc revient tout juste d'un voyage exotique. Apprenez-en plus ici.