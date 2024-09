Il y a quelques semaines, les premiers extraits de la quatrième saison de Chanteurs masqués offraient un aperçu de ce que nous réserve sa nouvelle mouture (retrouvez-les dans cet autre article). Si la bande-annonce annonçait principalement un intrus qui viendra brouiller les pistes, le bref coup d'oeil aura aussi permis aux curieux d'obtenir un avant-goût des mascottes à démasquer : un cygne, un canard, un zèbre, un rhinocéros...

Aujourd'hui, TVA dévoile officiellement les treize personnages qui monteront sur scène pour les épisodes de l'automne. Découvrez-les tous dans la galerie ci-bas.

Une banane pelée, une mignonne betterave, un hibou qui semble tout droit sorti de Poudlard... Non, rien n'est trop farfelu pour l'équipe de créatifs qui conçoivent l'émission! Autant le plaisir est-il grand, pendant le rendez-vous familial du dimanche soir, à tenter de deviner qui se trouve dans les costumes, autant apprécions-nous déjà l'imaginaire dans lequel nous transportent chacun de ces accoutrements en peluche!

Ces indices vous donnent-ils une idée de qui pourrait se trouver dans une mascotte? N'hésitez pas à témoigner de vos hypothèses sur notre page Facebook.

Un seul accoutrement est conservé dans les secrets des Dieux : celui du mystérieux intrus!

Rappelons que la nouvelle saison est animée par Sébastien Benoît et que Mélissa Bédard se joint au panel de jury, aux côtés de Sam Breton, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau. La grande première de Chanteurs masqués aura lieu ce dimanche 18 h 30, à TVA et sur TVA.