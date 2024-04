Les Chefs, saison 13 : Une première élimination déchirante

C'est lundi prochain que Les chefs seront de retour sur les ondes d'ICI Télé.

Cette 13e saison en est une particulière comme la production a décidé de réunir douze concurrents marquants des précédentes éditions. Inutile de vous dire que de ce cette cuisine s'échappe des arômes d'expertise, de créativité et d'ardeur.

Un treizième individu s'ajoute à la brigade, un.e chef.fe n'ayant jamais participé à la compétition culinaire auparavant. Celui-ci sera le fier représentant de cette nouvelle mouture, toujours animée par la pétillante Élyse Marquis. Au début de la première émission de la saison d'une durée exceptionnelle de 90 minutes, trois cuisiniers talentueux s'affronteront aux fourneaux dans l'espoir de se tailler une place dans l'escadron de Colombe St-Pierre. Le trio aguerri fera preuve d'un sang-froid surprenant et démontrera l'étendue de ses compétences aux juges et à leurs célèbres comparses, qui les observeront depuis le salon.

Une fois la brigade complétée, les treize cordons-bleus s'attaqueront au premier défi officiel de la saison. Afin de marquer le coup de ce spécial all-star, la production a décidé de fouiller dans ses archives et de trouver les plats avec lesquels les participants ont eu le plus de fil à retordre au cours des années. Ce sont ces plats - le coulibiac et le bison Wellington - que les chefs devront cuisiner.

Chaque année, un des juges dira que le niveau de talent n'aura jamais été aussi relevé. Si dans certains cas on en doute, cette fois, c'est sans équivoque : ces treize chefs sont les meilleurs que le format a connus. C'est pourquoi d'ailleurs la première élimination est aussi déchirante. Ces talentueux cuisiniers ont le couteau entre les dents. Ils souhaitent se rendre loin dans la compétition et être éliminé en premier, face à leurs pairs, est un échec difficile à encaisser pour l'égo. Même le public souffre pour cette première personne évincée.

Nul doute que cette 13e saison nous réservera des surprises à chaque tournant. Ce sont de petits détails qui détermineront les gagnants des perdants. Rien ne doit être laissé au hasard. Observer ces maîtres de la gastronomie se dépasser sous nos yeux sera irrémédiablement un de nos petits plaisirs du printemps.

Le premier épisode de Les chefs! - L’affrontement sera diffusé le lundi 8 avril à 19 h 30 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. L’émission retrouvera sa place habituelle à l’horaire (lundi, 20 h) à compter du lundi 15 avril.