Samedi, sur les réseaux sociaux, l'autrice Marie-Andrée Labbé a partagé une photo de la couverture du scénario du 240e épisode de STAT, soit la finale de la 2e saison.

« Finale de STAT 2. 🤐 », a-t-elle écrit en accompagnement de cette image très significative.

Bien des amis du milieu lui ont témoigné leur admiration et lui ont souhaité de bonnes vacances.

Les acteurs ont aussi en main les textes de cette conclusion tant attendue. Anglesh Major remerciait d'ailleurs l'autrice et son bras droit, Judith Lussier, sur les réseaux sociaux. Précisons que ce dernier est plus présent dans la série depuis quelques semaines alors que l'entraînement prend de plus en plus de place dans sa vie, jusqu'à devenir toxique. D'ailleurs, son entraîneur, que nous avons rencontré la semaine dernière, se retrouvera à Saint-Vincent après un malaise. Apprenez-en plus ici.

Si Marie-Andrée Labbé a enfin débuté ses (courtes) vacances d'été, la distribution, elle, sera en congé d'ici quelques semaines, comme le dernier épisode sera diffusé le 25 avril prochain.

Nous souhaitons un bon congé bien mérité à la talentueuse Marie-Andrée Labbé!